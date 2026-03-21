La Milano-Sanremo 2026 entra nel vivo con l'avvio dei Capi, le iconiche ascese di Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. Questi primi tratti impegnativi vedono protagonisti i fuggitivi, mentre il gruppo dei favoriti mantiene una formazione compatta e attenta. La Classicissima inizia a svelare i suoi scenari iniziali, delineando le prime dinamiche di una delle gare più attese del calendario ciclistico.

La fuga e il suo vantaggio

La testa della corsa è occupata da un gruppo di nove corridori: Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Andrea Peron, David Lozano, Alexy Faure Prost, Dario Igor Belletta e Mirco Maestri.

Il loro margine sul gruppo principale è costantemente monitorato, con il plotone che gestisce il distacco per non permettere ai battistrada di acquisire un vantaggio eccessivo in vista delle fasi decisive della corsa.

Il percorso e i principali contendenti

La Classicissima si estende per 298 chilometri, partendo da Pavia e concludendosi a Sanremo. Il tracciato include passaggi chiave come il Passo del Turchino, che segna l'ingresso in Liguria, e le tre salite iniziali dei Capi. Successivamente, i ciclisti affronteranno le celebri ascese della Cipressa e del Poggio, punti cruciali dove spesso si decide la gara, prima della discesa finale e dell'arrivo in Via Roma.

Tra i grandi nomi in lizza per la vittoria, spicca Mathieu Van der Poel, campione uscente e determinato a difendere il suo titolo.

Tadej Pogacar è alla ricerca del suo primo successo in questa prestigiosa classica. Filippo Ganna è considerato un serio terzo incomodo, con la sua potenza e velocità che potrebbero fare la differenza. L'elenco dei favoriti include anche Wout Van Aert, Isaac Del Toro, Mads Pedersen, Julian Alaphilippe, Matej Mohoric, Tom Pidcock, Jasper Philipsen, Tobias Lund Andresen, Paul Magnier e Luke Lamperti, tutti pronti a giocarsi le proprie carte.

Le strategie e le aspettative

Le previsioni indicano la Milano-Sanremo 2026 come un potenziale duello tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Tuttavia, Filippo Ganna si posiziona come un contendente temibile, capace di sfruttare la sua forza e la sua abilità a cronometro per resistere agli attacchi sulla Cipressa e sul Poggio, e magari tentare un'azione decisiva in volata.

Ganna ha evidenziato l'importanza storica della vittoria, affermando: "If you win Milan‑San Remo, you make history." Ha inoltre riconosciuto la capacità di Van der Poel di controllare Pogacar ("Mathieu is one of the few riders that can control Tadej"), esprimendo la speranza di conservare energie per lo sprint finale e di "read the race better by not being in the red," gestendo al meglio le forze.