Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dell'ATP Miami, sconfitto dal belga Raphael Collignon con il punteggio di 5-7, 3-6. L'incontro, disputato nella notte italiana, ha visto il giovane tennista fiorentino lottare con un evidente problema alla spalla destra, che lo ha costretto a richiedere l'intervento del fisioterapista durante il match e ha condizionato la sua prestazione.

Nonostante un buon avvio, Cobolli ha faticato a mantenere il ritmo a causa del fastidio fisico. Collignon, tennista classe 2002, ha saputo capitalizzare le difficoltà dell'azzurro, imponendosi in due set e guadagnando l'accesso al turno successivo del torneo.

L'analisi statistica del match

Le statistiche del match evidenziano alcuni aspetti cruciali. Cobolli ha realizzato otto ace contro i quattro di Collignon, ma ha vinto solo il 24% dei punti in risposta sulla prima di servizio, mentre Collignon ha ottenuto il 40%. L'azzurro ha commesso trentasei errori non forzati, contro i ventitré del belga. Nei vincenti, Cobolli ha chiuso con ventisei, Collignon con diciotto.

Il match si è concluso alle 03:30 ora italiana. Collignon ha dimostrato maggiore solidità nei momenti decisivi, sfruttando anche le difficoltà fisiche dell'avversario. Al termine della sfida, è stato confermato che Collignon affronterà Paul nel prossimo turno.

Il contesto dell'ATP Miami

L'ATP Miami è uno degli appuntamenti più importanti della stagione sul cemento americano.

Per Flavio Cobolli, la partecipazione era un'occasione per misurarsi contro avversari di livello internazionale e accumulare esperienza. Nonostante la sconfitta, il giovane italiano ha mostrato determinazione, ma il problema fisico ha compromesso le sue possibilità di avanzare nel tabellone.

Collignon prosegue il suo percorso nel torneo e si prepara ad affrontare una nuova sfida contro Paul, in un match che promette equilibrio e spettacolo. L'attenzione ora si sposta sul recupero di Cobolli, che dovrà valutare le condizioni della spalla in vista dei prossimi impegni stagionali.