Flavio Cobolli ha compiuto un passo decisivo nella sua carriera, entrando per la prima volta nella top 15 del ranking ATP. Questo risultato prestigioso lo consacra come il terzo tennista italiano a raggiungere un simile traguardo, un segnale di eccellenza per il tennis nazionale.

Il trionfo ad Acapulco

Il successo è maturato all’“Abierto Mexicano Telcel” di Acapulco, un torneo ATP 500. In una finale combattuta, Cobolli ha avuto la meglio sullo statunitense Frances Tiafoe, imponendosi con il punteggio di 7‑6 (4), 6‑4. Questa vittoria rappresenta il terzo titolo ATP in carriera per l'atleta italiano e, in particolare, il primo conquistato sulla superficie del cemento.

Una nuova dimensione per il tennis italiano

Con questo exploit, Flavio Cobolli si posiziona stabilmente tra i primi quindici giocatori al mondo. Fino a ieri, il suo miglior piazzamento era il numero 17. L'ingresso nella top 15 non solo segna un record personale, ma rafforza la presenza italiana ai vertici del tennis mondiale, affiancandosi ad altri connazionali che hanno già raggiunto posizioni di rilievo.

Il cammino verso il successo

La partita contro Tiafoe, durata due ore e nove minuti, ha visto Cobolli dominare il primo set al tie‑break, dimostrando grande determinazione. Nel secondo parziale, ha gestito con lucidità i momenti chiave, assicurandosi la vittoria. Questo successo gli garantisce un nuovo best ranking, il numero 15, che sarà ufficializzato nel prossimo aggiornamento delle classifiche ATP.