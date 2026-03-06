Jens Luraas Oftebro ha trionfato nell'appuntamento di Lahti, penultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica maschile. Il norvegese si è imposto nella competizione Gundersen dal Large Hill Salpausselkä HS130. Parallelamente, Johannes Lamparter ha sigillato la Coppa del Mondo generale con una prova di anticipo.

La vittoria di Oftebro a Lahti

Il campione olimpico norvegese ha gettato le basi per il suo successo già nella fase di salto, assicurandosi il terzo posto a un soffio dalla vetta. Sfruttando le sue eccellenti capacità nello sci di fondo, ha dominato i dieci chilometri previsti, cogliendo la sua quarta affermazione stagionale.

Sul podio è salito anche il fratello Einar Luraas Oftebro, secondo a 3”3, mentre il padrone di casa Ilkka Herola ha completato la terna dei migliori.

Lamparter si aggiudica la Coppa del Mondo

Nonostante il quarto posto ottenuto nella tappa finlandese, Johannes Lamparter ha potuto festeggiare la conquista della Coppa del Mondo generale con una gara ancora da disputare. Il suo vantaggio sugli inseguitori è ormai diventato incolmabile.

Contesto stagionale e classifiche

Secondo la classifica aggiornata della Coppa del Mondo maschile 2025-26, dopo quindici competizioni disputate, Johannes Lamparter mantiene la testa con 1212 punti. Lo tallonano Jens Lurås Oftebro, a quota 1039, e Einar Lurås Oftebro, fermo a 910 punti.

Lamparter ha messo a segno cinque vittorie individuali in questa stagione, portando il suo totale in carriera a ventidue successi. Jens Lurås Oftebro, invece, ne ha conquistate tre quest'anno, per un totale di dieci in carriera.