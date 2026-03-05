A Lahti, in Finlandia, nel penultimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica, Thomas Rettenegger ha dominato il Provisional Competition Round (PCR). L’atleta austriaco si è imposto con un salto di 129,5 metri, totalizzando 141,8 punti.

Alle sue spalle si è piazzato il norvegese Einer Luraas Oftebro, staccato di 21 punti, seguito dal giapponese Ryota Yamamoto in terza posizione. Johannes Lamparter, leader con il pettorale giallo, occupa l’ottavo posto, due posizioni dietro Oftebro.

La prestazione degli atleti italiani è apparsa in difficoltà: Aaron Kostner è trentasettesimo a 3’33”, Domenico Mariotti trentanovesimo, Alessandro Pittin quarantatreesimo e Raffaele Buzzi quarantaquattresimo.

Iacopo Bortolas è stato squalificato.

Il contesto della gara

Il PCR odierno rappresenta un momento cruciale della tappa finlandese, che precede la prova di fondo in formato Gundersen. La performance di Rettenegger lo candida come protagonista anche nella competizione conclusiva.

Rettenegger e il suo status stagionale

Thomas Rettenegger si conferma tra i migliori saltatori della stagione. Già in gennaio, durante i due PCR disputati a Otepää, aveva vinto il secondo round con un salto di 98 metri e 125,2 punti. Nonostante una porta in meno rispetto agli avversari, questo risultato aveva consolidato il suo ruolo di favorito nella specialità del salto.