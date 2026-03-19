Il mondo del calcio italiano e, in particolare, il Como 1907, piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono, noto imprenditore indonesiano e comproprietario del club lariano. Hartono, che dal 2019 condivideva la proprietà della società con il fratello Robert Budi, si è spento all'età di 86 anni, lasciando un'impronta significativa nella storia del club e nel panorama economico globale.

Michael Bambang Hartono: un profilo imprenditoriale di successo

Nato nel 1939, Michael Bambang Hartono fu un imprenditore indonesiano di fama mondiale. Insieme al fratello Robert Budi, era non solo proprietario del Como 1907, ma anche uno dei vertici del gruppo Djarum.

Questo conglomerato, celebre per il tabacco, aveva esteso i propri interessi in settori strategici come il bancario (BCA) e l'elettronica (Polytron). Il loro patrimonio combinato, che superava i 43 miliardi di dollari, attestava la vastità e il successo delle loro imprese internazionali.

Il profondo cordoglio del Como 1907

La notizia della scomparsa di Michael Bambang Hartono ha colpito il Como 1907, che ha espresso il proprio dolore con un comunicato ufficiale. La società si è dichiarata «profondamente addolorata» e ha rivolto le «più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group». Il club ha sottolineato l'importanza del suo contributo, ricordando che «sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia».

La società ha voluto onorare la sua memoria, ricordandolo «con gratitudine e rispetto» per l'impronta lasciata nella squadra e nella comunità sportiva.

L'eredità imprenditoriale e l'impatto sul calcio

La figura di Michael Bambang Hartono si inseriva in un contesto imprenditoriale di grande respiro. Insieme al fratello, aveva ereditato il gruppo Djarum, trasformandolo in un impero con interessi dal tabacco ai servizi finanziari e all'elettronica. L'investimento nel calcio italiano, con l'acquisizione del Como 1907, rappresentò un esempio di come l'internazionalizzazione potesse portare nuove energie a un club storico. La sua visione e il suo impegno hanno delineato un percorso di crescita e stabilità per la squadra lariana, segnando un periodo di rinnovamento e ambizione che resterà nella memoria della società e dei suoi tifosi.