I campioni olimpici Ruggero Tita e Caterina Banti hanno ufficialmente annunciato la loro intenzione di tornare a competere insieme nella classe Nacra 17, con l'ambizioso obiettivo di partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L'annuncio, diffuso il 19 marzo 2026, segna l'inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo per la coppia, determinata a inseguire una storica tripletta di medaglie d'oro dopo i trionfi già conquistati a Tokyo e Parigi.

Il percorso verso Los Angeles 2028: tra Coppa America e vela olimpica

La celebre coppia, unanimemente riconosciuta tra le più vincenti nella storia della vela italiana, ha delineato un percorso ben preciso per il proprio nuovo ciclo olimpico.

Questo si articolerà in due fasi distinte. Inizialmente, fino a luglio 2027, la priorità assoluta sarà dedicata all'impegno con Luna Rossa nella 38ª edizione dell'America’s Cup, che si terrà a Napoli. Solamente dopo la conclusione di questa prestigiosa competizione, a partire dalla seconda metà del 2027, Tita e Banti si immergeranno a tempo pieno nella preparazione e nelle regate della classe Nacra 17, concentrandosi interamente sull'obiettivo olimpico.

Il rientro di Caterina Banti e la competizione per la qualificazione

Particolarmente significativa è la decisione di Caterina Banti di riprendere la carriera agonistica. Dopo aver annunciato il suo ritiro dalle competizioni al termine dei Giochi di Parigi 2024, la velista ha intrapreso un periodo di profonda riflessione e ha valutato nuovi progetti, giungendo infine alla conclusione: “voglio ancora continuare ad essere atleta”.

Questa scelta riapre la strada a una sfida interna di alto livello per la qualificazione olimpica. La coppia ha infatti riconosciuto che la loro partecipazione ai Mondiali qualificanti per Los Angeles 2028, previsti a Gdynia tra il 6 e il 16 luglio 2027, è molto improbabile. Tuttavia, avranno a disposizione diverse regate nel calendario tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028 per misurarsi con i validi avversari Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, con l'obiettivo di aggiudicarsi la rappresentanza italiana nella classe Nacra 17 ai prossimi Giochi Olimpici.

Un palmarès d'eccellenza per una nuova impresa olimpica

Il rientro alle gare di Caterina Banti, già annunciato a inizio 2026 con l'obiettivo esplicito di competere a Los Angeles 2028, si inserisce in un contesto di successi straordinari.

In coppia con Ruggero Tita, la velista ha già conquistato due medaglie d'oro olimpiche consecutive, trionfando a Tokyo 2020 e riconfermandosi a Parigi 2024 nella classe Nacra 17. A questi allori si aggiungono un impressionante numero di titoli mondiali ed europei, che testimoniano il loro dominio nella disciplina. Il loro ritorno non è quindi solo una ripresa, ma la prosecuzione di un percorso sportivo già di altissimo livello, con la chiara ambizione di consolidare ulteriormente la loro leggenda nel mondo della vela.