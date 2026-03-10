Ad Auckland, Emirates Team New Zealand ha ufficialmente varato il suo AC75, Taihoro, davanti ad amici, familiari, sponsor e sostenitori storici. Questo evento segna l’avvio di una nuova fase di preparazione in vista della difesa della Coppa America, che si terrà a Napoli.

Evoluzione tecnologica e culturale di Taihoro

La barca, definita un’evoluzione high-tech di quella vincitrice a Barcellona, è stata presentata con orgoglio dal CEO Grant Dalton. “Per chi guarda dall’esterno, forse non ci sono grandi differenze, perché dall’esterno sembra tutto uguale”, ha dichiarato Dalton, sottolineando però l’importanza del ritorno di sponsor storici come Emirates, Omega e Toyota.

“Sono ormai 34 anni, che credo siano i più lunghi nella storia dello sport neozelandese”, ha aggiunto, evidenziando la continuità e la fiducia riposta nel team. Il COO Kevin Shoebridge ha poi aggiunto: “Internamente, la nostra filosofia è quella di promuovere sempre l’innovazione e la tecnologia, quindi pensiamo che Taihoro ‘2.0’ sarà un grande passo avanti rispetto a quello che abbiamo visto a Barcellona. C’è ancora molta strada da fare fino al 10 luglio 2027, quindi ci sarà un intenso lavoro di sviluppo che continuerà fino ad allora. E questo lavoro inizia questa settimana”.

Tradizione Maori e preparazione in mare

La cerimonia di varo è stata arricchita da un momento culturale significativo: l’Iwi Manaaki Ngāti Whātua Ōrākei ha presieduto l’evento, benedicendo Taihoro con un Karakia e un mihi.

Questo rito ha ricollegato l’imbarcazione al suo nome, che significa “muoversi rapidamente come il mare tra il cielo e la terra”, evocando la velocità e la potenza che la barca dovrà esprimere. Nelle prossime settimane, Taihoro sarà protagonista nel Golfo di Hauraki, dove l’equipaggio si abituerà alla nuova configurazione dell’AC75. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulle regate preliminari della classe AC40, in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026.

Preparativi verso Napoli 2027

Il varo di Taihoro si inserisce nella più ampia preparazione della 38ª Coppa America, che si svolgerà a Napoli nell’estate del 2027. La città partenopea ospiterà l’evento, previsto tra il 10 e il 18 luglio 2027, segnando la prima volta in Italia per questa competizione storica.

La scelta di Napoli è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni italiane e dal team neozelandese, che ha definito la città “location perfetta”. Il Protocollo per la 38ª Coppa America è stato firmato nell’agosto 2025 tra il Defender, Royal New Zealand Yacht Squadron, e il Challenger of Record, Athena Racing, introducendo una struttura più partecipativa tra i team. La presenza di sponsor consolidati come Toyota, Emirates e Omega conferma la solidità del progetto tecnico e sportivo di Team New Zealand.