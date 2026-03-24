La giovanissima Anna Trocker, promessa dello sci alpino italiano, ha stupito alle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026, conquistando un brillante nono posto nello slalom speciale femminile. A soli diciassette anni, l'azzurra ha dimostrato il suo talento tra le migliori atlete del circuito, partecipando alla competizione in virtù del suo titolo di campionessa del mondo junior nella specialità.

Dopo aver concluso la prima manche in quindicesima posizione, Trocker ha sfoderato una reazione decisa nella seconda discesa. Partita con il pettorale numero 9, ha fatto registrare il miglior tempo assoluto della manche, una prestazione condivisa con l'austriaca Katharina Truppe.

Dietro di lei, la svedese Cornelia Oehlund si è classificata seconda a soli 3 centesimi, seguita dalla francese Caitlin McFarlaine, quarta a un decimo, e dalla tedesca Emma Aicher, quinta a 12 centesimi.

Il miglior tempo nella manche decisiva

La seconda manche ha visto Trocker protagonista di una discesa aggressiva e precisa, che ha messo in seria difficoltà anche atlete di calibro internazionale. Mikaela Shiffrin, tra le favorite, ha chiuso la manche parziale in sesta posizione, a 14 centesimi dalla giovane italiana. Nonostante ciò, un errore nel settore finale ha penalizzato Trocker, che ha perso ulteriori 36 centesimi rispetto a Shiffrin, precludendole la possibilità di risalire ulteriormente nella classifica generale.

Nonostante l'imprecisione finale, la prestazione complessiva di Trocker rimane di grande valore, confermando le sue qualità tecniche e la capacità di competere ad alti livelli già in giovane età. Questo risultato alle Finali di Coppa del Mondo segna un importante passo avanti nella sua carriera, che si prospetta ricca di successi.

La carriera e i successi giovanili

Nata a Bolzano il 23 dicembre 2008 e originaria di Fiè allo Sciliar, Anna Trocker si è affermata come specialista delle prove tecniche. Attiva dal novembre 2024, ha rapidamente collezionato podi nelle competizioni internazionali giovanili. Il suo primo podio è stato il 10 dicembre 2025 a Copper Mountain, nella Nor-Am Cup, seguito dalla prima vittoria il giorno successivo nello slalom speciale.

Nel 2026 ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo e ha partecipato ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, dove si è classificata decima nella combinata a squadre.

Ai Mondiali juniores di Narvik 2026, Trocker ha arricchito il suo palmarès con due medaglie d'oro, conquistate nello slalom gigante e nello slalom speciale, oltre a un argento nella combinata a squadre. Questi successi evidenziano la crescita costante della giovane sciatrice, che ora si sta affermando con determinazione anche tra le élite dello sci alpino mondiale.