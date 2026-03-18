L'azzurro Miro Tabanelli ha siglato un risultato di notevole rilievo, assicurandosi un posto di prestigio nelle qualificazioni dell'ultima e decisiva tappa della Coppa del Mondo di Big Air, una delle discipline più spettacolari dello sci freestyle. L'atleta emiliano, di soli ventuno anni, ha dimostrato ancora una volta il suo eccellente stato di forma sulle impegnative nevi di Tignes, in Francia. Questa brillante performance arriva dopo aver già conquistato l'accesso alla finale nello slopestyle, confermando la sua versatilità e il suo talento nel panorama internazionale.

Nel corso della prima heat del turno preliminare, Tabanelli ha saputo imporsi, chiudendo con il terzo punteggio assoluto e totalizzando un encomiabile risultato di 89.50 punti. Una prestazione che lo ha visto posizionarsi immediatamente alle spalle di atleti di calibro mondiale: il finlandese Elias Syrja, che ha dominato la classifica con 94.00 punti, e il norvegese Birk Ruud, secondo con 90.75 punti. L'accesso alla fase finale è stato garantito anche ad altri otto atleti di spicco: il neozelandese Lucas Ball (87.75), il francese Matias Roche (84.75), lo svedese Martin Nordqvist (83.00), lo svizzero Adrien Vaudaux (78.25) e il giapponese Olly Nicholls (76.25). Questi risultati sottolineano l'elevato livello competitivo della manifestazione e la capacità di Tabanelli di confrontarsi con i migliori.

Il calendario delle gare e gli imprevisti meteorologici

La giornata di competizioni a Tignes è stata parzialmente condizionata da condizioni meteorologiche avverse, che hanno richiesto una riorganizzazione del calendario. In particolare, la seconda heat delle qualificazioni del Big Air maschile non ha potuto essere disputata come previsto ed è stata quindi rinviata a venerdì 20 marzo. Lo stesso giorno, gli appassionati potranno assistere all'attesissima finale, il cui inizio è fissato per le ore 19.00. Non solo il settore maschile ha subito variazioni: anche le qualificazioni dello slopestyle femminile sono state posticipate al giorno successivo. Queste gare preliminari precederanno l'atto conclusivo della disciplina, in programma alle ore 12.00, promettendo una giornata ricca di emozioni e sfide.

Le speranze azzurre e la proiezione olimpica

L'Italia guarda con fiducia alle prossime sfide, non solo grazie alla brillante qualificazione di Miro Tabanelli. Un'altra atleta di punta su cui si concentrano le speranze azzurre è Maria Gasslitter, la quale ha già dimostrato il suo valore assicurandosi il pass per la finale del Big Air femminile. La presenza di ben due atleti italiani nelle fasi decisive di queste importanti discipline dello sci freestyle è un segnale estremamente positivo. Questo evidenzia il momento di crescita e la solidità del movimento nazionale, proiettando una prospettiva incoraggiante in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il Big Air, in particolare, è destinato a essere una delle discipline più seguite e spettacolari dei Giochi, e la competitività degli atleti italiani in questo contesto è di buon auspicio per future medaglie.