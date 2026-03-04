La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Val di Fassa, dove sono in programma le prove di velocità sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino. L’evento rappresenta un appuntamento importante per il calendario internazionale e per la comunità locale, che si prepara ad accogliere atlete e appassionati.

Il programma delle gare

Val di Fassa si conferma una delle sedi di riferimento per le discipline veloci dello sci alpino femminile. Sulle nevi ladine sono previste diverse giornate di gara, con la partecipazione delle migliori specialiste del circuito.

La pista La VolatA, già teatro di competizioni di alto livello, è pronta a ospitare le atlete per un fine settimana di sport e spettacolo.

Preparativi e atmosfera

La località trentina si sta preparando per accogliere squadre, tecnici e tifosi. L’evento rappresenta anche un’occasione di festa per la comunità, con iniziative collaterali che coinvolgono il territorio. Le gare di Coppa del Mondo sono un momento di grande visibilità per Val di Fassa e per tutto il comprensorio dolomitico.

La manifestazione richiama l’attenzione degli appassionati di sci alpino e offre l’opportunità di vivere da vicino le emozioni delle competizioni internazionali. Val di Fassa si conferma così protagonista nel panorama dello sci mondiale.