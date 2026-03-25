Giulia Valleriani ha siglato una vittoria memorabile nello slalom femminile di Coppa Europa disputato a Schladming, confermando il suo ruolo di protagonista assoluta della stagione. La ventunenne di Latina, già in testa dopo la prima manche, ha mantenuto la leadership anche nella seconda, chiudendo con un netto vantaggio. La seconda posizione è andata all’austriaca Natalie Falch, staccata di 97 centesimi, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla connazionale Leonie Raich, con un ritardo di 1,25 secondi.

La gara ha evidenziato una prestazione complessiva eccellente delle atlete italiane.

Alice Pazzaglia ha sfiorato il podio, piazzandosi quarta a 1,57 secondi da Valleriani, seguita dalle svizzere Janine Maechler e Aline Hoepli (quinta e sesta). La finlandese Rosa Pohjolainen ha concluso settima, mentre Beatrice Sola ha conquistato l'ottavo posto. Tra le prime dieci, anche la svedese Bianca Bakke Westhoff (nona) e la francese Annabel Jallat (decima). Il contingente azzurro ha visto ulteriori piazzamenti di rilievo con Celina Haller, tredicesima, e un blocco compatto tra il sedicesimo e il diciottesimo posto, occupato da Maria Sole Antonini, Laura Steinmair e Tatum Bieler, a testimonianza della profondità del team.

Dominio italiano nella classifica generale di Coppa Europa

La stagione si è conclusa con un autentico trionfo italiano nella classifica generale di Coppa Europa, dove Alice Pazzaglia ha dominato incontrastata, accumulando 936 punti.

Dietro di lei, la svizzera Stefanie Grob si è piazzata seconda con 792 punti, e la tedesca Fabiana Dorigo terza con 590. Grazie a questa prestigiosa vittoria a Schladming, Giulia Valleriani ha raggiunto un totale di 450 punti, un risultato che le ha garantito il posto fisso in Coppa del Mondo per la prossima stagione. Questi successi sottolineano la crescente forza e la competitività del movimento italiano nello slalom femminile, con risultati di alto livello lungo tutto il circuito continentale.

Una stagione di successi e conferme per le azzurre

La stagione agonistica ha visto sia Giulia Valleriani che Alice Pazzaglia protagoniste di prestazioni eccellenti. Valleriani si era già distinta con un significativo podio nello slalom di Coppa Europa in Val Aurina, terza dopo aver condotto la prima manche.

In quell'occasione, Alice Pazzaglia aveva chiuso quarta, mentre atlete come Emilia Mondinelli, Laura Steinmair e Celina Haller avevano ottenuto piazzamenti importanti tra le prime venti. La continuità di questi risultati ha permesso a Pazzaglia di mantenere salda la leadership nella classifica generale e a Valleriani di emergere nella graduatoria di specialità, consolidando la competitività delle azzurre e le loro promettenti prospettive anche nel circuito maggiore della Coppa del Mondo.