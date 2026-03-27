Davide Donati (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies) si conferma al comando della Coppa Italia delle Regioni 2026 dopo la conclusione della seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali. Il giovane ciclista mantiene salda la leadership con 110 punti, consolidando la sua posizione in una competizione che vede la partecipazione di squadre di alto livello come World Tour, Professional e Continental. La tappa ha anche segnato un momento significativo per Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), che ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in una gara valida per questa prestigiosa classifica.

La Coppa Italia delle Regioni, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, è un circuito di gare del calendario internazionale UCI. Al termine di questa seconda prova, la classifica generale vede alle spalle di Donati il duo della Soudal Quick‑Step: Gianmarco Garofoli con 85 punti e Filippo Zana con 72 punti. Seguono nelle posizioni di rilievo Diego Ulissi (XDS Astana Team) con 68 punti e Nicolò Garibbo (Team Ukyo) con 58 punti. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) occupa la sesta posizione con 42 punti, mentre Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) e il già citato Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) condividono la settima piazza con 40 punti ciascuno.

Classifiche Individuali e di Specialità

La graduatoria aggiornata della Coppa Italia delle Regioni 2026 evidenzia la costanza di Donati, nato nel 2005, che dimostra grande competitività. La lotta per il vertice è resa particolarmente avvincente dalla presenza di atleti esperti come Ulissi e dalla crescita di talenti emergenti quali Garofoli e Zana. Oltre alla classifica generale, la competizione include anche graduatorie di specialità. Donati si distingue anche nella classifica riservata ai giovani corridori, dove precede Gianmarco Garofoli e Tommaso Dati (Team Ukyo).

Nella classifica degli scalatori, si registra una situazione di parità al vertice, con Tommaso Dati che condivide il primo posto con Cristian Remelli (General Store‑Essegibi‑F.Lli Curia), Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg), Andrea Cantoni (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente) e Riccardo Perani (Beltrami TSA Tre Colli).

Questi risultati sottolineano la varietà e l'intensità delle sfide che caratterizzano il circuito.

Situazione della Classifica a Squadre

Per quanto riguarda la classifica a squadre della Coppa Italia delle Regioni, la Bardiani CSF 7 Saber si posiziona attualmente al primo posto con un totale di 86 punti. La seconda piazza provvisoria è occupata dalla MBH Bank CSB Telecom Fort, che ha accumulato 64 punti. Completa il podio parziale la General Store – Essegibi – F.Lli Curia, che si conferma la migliore tra le formazioni di categoria Continental. Questi piazzamenti riflettono l'impegno e le prestazioni collettive delle diverse compagini in gara.

La stagione della Coppa Italia delle Regioni 2026 si prospetta ricca di emozioni e colpi di scena.

Con una classifica generale ancora aperta e numerosi atleti pronti a lottare per il primato, le prossime tappe saranno decisive per delineare i vincitori finali di questa avvincente competizione ciclistica.