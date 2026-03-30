La Coppa Italia delle Regioni 2026 ha svelato la sua medaglia ufficiale al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali, segnando un momento significativo per la terza edizione del circuito italiano di ciclismo su strada. L’iniziativa, inaugurata con il Giro di Sardegna, prevede un calendario di venticinque prove maschili distribuite lungo tutta la stagione. Al termine delle gare, i primi tre classificati verranno insigniti dei prestigiosi premi, simbolo tangibile dell’eccellenza raggiunta nel panorama ciclistico nazionale.

La realizzazione della medaglia, in tiratura limitata, è frutto della collaborazione tra la Lega del Ciclismo Professionistico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Unioncamere e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne ha curato la coniazione.

Questo riconoscimento esclusivo è stato ideato per celebrare e onorare i migliori atleti che si distingueranno nel circuito.

Il calendario e gli obiettivi del circuito

Dopo le prime corse annuali, la Coppa Italia delle Regioni 2026 proseguirà ad aprile con appuntamenti di rilievo come il GP Puglia e il Giro della Magna Grecia, per poi spostarsi tra le Alpi. Il circuito, organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, include anche diverse gare inserite nel calendario UCI. L’obiettivo dichiarato è la valorizzazione dei profili istituzionali e la rinascita delle squadre professionistiche nazionali, con l'intento di offrire nuove e concrete opportunità di crescita e visibilità agli atleti italiani emergenti.

In occasione della presentazione della medaglia, Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo, ha espresso la sua soddisfazione: “Ringrazio il Presidente Paolo Perrone e l’AD Michele Sciscioli per la grande collaborazione e per aver creduto in questa idea nata di concerto con il Ministro Andrea Abodi, realizzando le medaglie nella stessa foggia di quelle olimpiche e paralitiche di Milano‑Cortina. Ci vogliamo ispirare a quegli stessi valori universali, aggiungendo un nuovo tassello a un’iniziativa che guarda al futuro del movimento con ambizione e responsabilità”.

Le competizioni giovanili in Italia

Il panorama sportivo italiano, in questo periodo, è animato anche da altre importanti manifestazioni dedicate ai giovani.

A Sestriere, ad esempio, si svolge la quarantatreesima edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana, che vede la partecipazione di oltre 1.700 giovani atleti provenienti da sei nazioni. Questi eventi confermano la grande vitalità delle competizioni giovanili e la notevole capacità del territorio italiano di attrarre e valorizzare costantemente nuovi talenti, sia nell'ambito del ciclismo che in altre importanti discipline sportive.