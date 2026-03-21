Sabato 21 marzo si prospetta una giornata ricca di appuntamenti per gli amanti degli sport invernali, con un calendario fitto di eventi tra neve e ghiaccio. Nonostante l'inizio della primavera, l'azione non si ferma: sono in programma le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer, le sprint di sci di fondo a Lake Placid, gli inseguimenti di biathlon a Oslo e i Mondiali femminili di curling a Calgary. A completare il quadro, gare di salto con gli sci a Vikersund, la Coppa del Mondo di snowboard a Winterberg e Flachau, lo sci alpinismo in Val Martello e lo skicross a Craigleith.

Il programma dettagliato degli eventi

La maratona sportiva prende il via alle 02:00 con la ventesima giornata dei Mondiali femminili di curling da Calgary. Sul ghiaccio si sfideranno Italia‑Turchia, Corea del Sud‑Danimarca, Canada‑Giappone e Norvegia‑Cina, con diretta streaming su The Curling Channel.

La mattinata prosegue alle 09:15 con la staffetta mista di sci alpinismo in Val Martello, trasmessa in streaming sul canale ISMF. Alle 09:30, spazio al salto con gli sci femminile HS240 a Vikersund, visibile in streaming su Discovery+ e HBO Max.

Alle 10:00, a Winterberg, si terranno le qualificazioni del PSL maschile e femminile di snowboard, per le quali non è prevista diretta. L'attenzione si sposta poi sullo sci alpino: alle 10:45 e 12:30, da Kvitfjell, le discese libere maschile e femminile saranno trasmesse su Rai 2 e in streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Lo snowboard torna protagonista a Flachau con lo slopestyle femminile alle 11:30 e quello maschile alle 13:30, entrambi in streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus e HBO Max.

Nel pomeriggio, il biathlon anima Oslo con gli inseguimenti femminile alle 13:45 e maschile alle 16:15, disponibili in streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Alle 14:30, il tabellone finale del PSL di snowboard da Winterberg sarà visibile su Rai Play Sport 3, Discovery Plus e HBO Max.

Le qualificazioni delle sprint di sci di fondo da Lake Placid sono in programma alle 15:30, con diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max. Alle 16:00, il freestyle con lo skicross maschile e femminile a Craigleith, in streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus e HBO Max.

I Mondiali femminili di curling a Calgary riprendono alle 17:00 con i playoff, trasmessi su The Curling Channel. Alle 17:05, il salto con gli sci maschile HS240 da Vikersund sarà disponibile in streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

La giornata si avvia alla conclusione con il tabellone finale delle sprint di sci di fondo a Lake Placid alle 18:00, con diretta streaming integrale su Rai Play Sport 2, Discovery Plus e HBO Max, e parziale su Eurosport 1 e DAZN dalle 18:45. L'epilogo è fissato alle 23:00 con le semifinali dei Mondiali femminili di curling a Calgary, trasmesse su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e The Curling Channel.

Un'intensa stagione tra neve e ghiaccio

Il calendario odierno sottolinea la varietà e l'intensità della stagione invernale, che continua a regalare emozioni nonostante l'arrivo della primavera. Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Lillehammer e le gare di sci di fondo a Lake Placid rappresentano momenti salienti. Il biathlon a Oslo e il curling a Calgary offrono spettacolo su più fronti, mentre snowboard, sci alpinismo, slopestyle e skicross completano un quadro ricco e articolato, con ampia copertura televisiva e streaming su piattaforme come Rai, Discovery Plus, Eurosport, HBO Max e DAZN.