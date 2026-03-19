Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 a Kvitfjell, Norvegia, vedono due italiane in corsa per la coppa di specialità. Laura Pirovano guida la discesa, Sofia Goggia il superG. Entrambe dovranno ottenere piazzamenti specifici, gestendo la pressione delle rivali, per assicurarsi il successo.

Nel superG femminile, Sofia Goggia ha 449 punti contro i 386 della neozelandese Alice Robinson, un vantaggio di 63 punti. Goggia è padrona del proprio destino se conclude tra le prime sei. Se si piazza tra il settimo e il quattordicesimo posto, Robinson non deve vincere.

Se Goggia arriva quindicesima o non fa punti, Robinson non deve classificarsi tra le prime due.

Le condizioni per la Coppa di Discesa di Laura Pirovano

Per la Coppa di Discesa, Laura Pirovano deve superare la tedesca Emma Aicher. Pirovano vince se tra le prime due. Se terza, Aicher non vince. Dal quarto all'ottavo posto, Aicher fuori dalle prime due; dal nono al dodicesimo, Aicher fuori dal podio. Se Pirovano si piazza tra il tredicesimo e il quattordicesimo, la rivale non oltre il quarto. Se arriva al quindicesimo posto, Aicher fuori dalle prime cinque. Se Pirovano non fa punti, Aicher fuori dalle prime nove, e né Weidle-Winkelmann né Huetter devono vincere.

Queste complesse condizioni rendono le gare di Kvitfjell particolarmente tese, con le italiane chiamate a una gestione strategica della performance e dei risultati delle avversarie.

Le possibilità di successo sono concrete.

Il contesto delle recenti gare a Kvitfjell

Le recenti prove sull'Olympiabakken di Kvitfjell hanno mostrato la competitività italiana. Nella discesa-bis, Federica Brignone (quarta), Laura Pirovano (quinta) e Sofia Goggia (sesta) sono state racchiuse in tre centesimi. La gara ha visto il primo trionfo in carriera per la giovane tedesca Emma Aicher (classe 2003), che ha preceduto l'americana Lauren Macuga e l'austriaca Cornelia Hütter. Un weekend da sogno per Aicher, con primo podio e vittoria.

L'Italia è soddisfatta per la prova corale, con Nadia Delago undicesima. Federica Brignone difende il pettorale rosso di leader della coppa di specialità con 16 punti su Hütter e 34 su Goggia.

La "tigre valdostana" guadagna terreno nella classifica generale su Lara Gut-Behrami (ottava), scavalcata da Monsen. L'obiettivo finale include il Super G sull'Olympiabakken, dove Brignone aveva già vinto.