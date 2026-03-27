La terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, partita da Erbusco e diretta a Iseo, ha offerto momenti cruciali lungo i suoi 175,5 chilometri. La frazione, iniziata alle 13:30, prevedeva un impegnativo circuito di 42,3 chilometri da ripetere tre volte, con il Passo Tre Termini (7,2 km al 6%) come principale difficoltà altimetrica, seguito da 23 chilometri finali tra discesa e pianura.

La fuga iniziale e il ritmo di gara

Le prime fasi della tappa sono state animate da una fuga di sette corridori. Alle 13:36, Luca Colnaghi, Nicholas Travella, Will Harding, Giosuè Epis, Mirko Bozzola, Ben Granger e Jesper Stiansen hanno preso il largo.

Il loro vantaggio sul gruppo ha raggiunto i tre minuti già alle 13:48, mantenendosi tale anche alle 13:52, mentre la media di gara si attestava su un ritmo elevato di 45,200 km/h alle 13:42.

La reazione del gruppo e l'ascesa al Passo Tre Termini

Il plotone, guidato dalla squadra General Store – Essegibi – F.Lli Curia, ha iniziato una progressiva rimonta. Dopo aver visto il vantaggio della fuga salire a 3'30" alle 14:05, il gruppo è riuscito a riportarlo a tre minuti alle 14:23, con la media di gara che è cresciuta a 45,800 km/h alle 14:32. L'inizio della scalata del Passo Tre Termini alle 14:40 ha rimescolato le carte: Jesper Stiansen ha sferrato un attacco in solitaria alle 14:43, seguito a otto secondi da Ben Granger.

A 25 chilometri dall'arrivo, alle 14:48, il gruppo ha riassorbito tutti i fuggitivi ad eccezione di Stiansen, che ha mantenuto un esiguo vantaggio di sette-otto secondi sul plotone.

Momenti chiave sul GPM e verso il traguardo

La fase finale della salita ha visto il leader della classifica generale, Filippo D’Aiuto, perdere contatto con il gruppo alle 14:54, un momento critico per le sue ambizioni. Il plotone è giunto compatto al GPM alle 14:56, con il team INEOS a dettare il passo in vista dei dieci chilometri di discesa. È stato Alessandro Verre a scollinare per primo sul Passo Tre Termini alle 15:00. A meno di venti chilometri dal traguardo, alle 15:02, la corsa rimaneva aperta a ogni sviluppo.

Contesto generale della Settimana Coppi e Bartali 2026

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 rappresenta la quarantunesima edizione di questa prestigiosa competizione. Inserita nel calendario UCI Europe Tour categoria 2.1, la corsa si svolge dal 25 al 29 marzo 2026, coprendo un percorso totale di 819,7 chilometri da Barbaresco a Gemona del Friuli. La tappa odierna, la terza, ha rappresentato un momento cruciale nel contesto generale della manifestazione.