Magnus Cort ha conquistato la seconda tappa del Giro di Catalogna 2026, imponendosi con autorità in una volata ristretta e combattuta sul traguardo di Banyoles. Per il corridore danese della Uno‑X Mobility si tratta del trentacinquesimo successo in carriera, a testimonianza della sua esperienza e abilità nelle fasi decisive delle corse. Il podio è stato completato dal giovane francese Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) in seconda posizione e dall’eccellente italiano Francesco Busatto (Alpecin‑Premier Tech), che ha chiuso al terzo posto. Dorian Godon (Ineos Grenadiers), attuale campione francese, ha mantenuto la maglia di leader della classifica generale grazie al quarto posto ottenuto nella tappa.

La frazione odierna è stata caratterizzata da una fuga iniziale composta da cinque atleti: Baptiste Veistroffer e Liam Slock (Lotto Intermarchè), Julien Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) e Samuel Fernandez (Euskaltel – Euskadi). Il gruppo ha concesso un margine controllato agli attaccanti, con la Ineos Grenadiers impegnata a gestire la situazione in testa al plotone. Nel tratto finale, particolarmente insidioso e caratterizzato da un terreno "mangia e bevi", il ritmo è stato notevolmente accelerato grazie al lavoro di EF Education – EasyPost e NSN Cycling Team. Nonostante un tentativo coraggioso di Veistroffer e Slock di proseguire in coppia, i due sono stati ripresi proprio all’ultimo chilometro.

La volata decisiva e il trionfo di Cort

La fase conclusiva della tappa ha evidenziato alcune difficoltà per le squadre dei velocisti nell’organizzare un treno efficace per la volata. Il portoghese Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) ha provato un allungo prolungato nel tentativo di sorprendere gli avversari, ma senza successo. Negli ultimi 150 metri, è emersa tutta la classe e l’esperienza di Magnus Cort, che ha dominato il finale imponendosi nettamente. Alle sue spalle, come già menzionato, si sono piazzati Noa Isidore e Francesco Busatto. Il leader della generale, Dorian Godon, ha tagliato il traguardo in quarta posizione, mentre Alberto Dainese (Soudal Quick‑Step) ha chiuso la top five.

Dinamiche di corsa e classifica generale

La dinamica della tappa ha visto la fuga essere neutralizzata solo nelle battute finali, con la volata che è stata influenzata dalla mancanza di un’organizzazione perfetta tra i team dei velocisti. Un momento di tensione si è verificato a circa nove chilometri dal traguardo, quando una caduta ha coinvolto alcuni corridori considerati favoriti, tra cui Lipowitz e Almeida. Fortunatamente, entrambi sono riusciti a rientrare nel gruppo principale in tempo, evitando di perdere secondi preziosi in classifica generale. Con questa vittoria, Magnus Cort Nielsen prolunga la sua impressionante striscia di successi, avendo ottenuto almeno un trionfo ogni stagione ininterrottamente dal 2016. Dorian Godon mantiene la leadership della classifica generale con lo stesso tempo di Cort Nielsen, mentre Remco Evenepoel si posiziona in terza piazza a pochi secondi.