L'Italia è scesa nuovamente sul ghiaccio per affrontare la Danimarca in un incontro di fondamentale importanza ai Mondiali di curling femminile 2026, in corso a Calgary, in Canada. La sfida, iniziata alle 16.00 ora locale, vede le azzurre impegnate in una difficile rincorsa dopo un avvio di torneo decisamente complicato. Con sole due vittorie e ben cinque sconfitte nelle prime sette gare del round robin, la squadra italiana si trova attualmente al decimo posto in classifica, una posizione che la esclude, al momento, dalla zona che garantisce l'accesso ai playoff.

Questa partita contro la Danimarca si configura come un vero e proprio crocevia per le residue speranze di qualificazione alla seconda fase della competizione. Le atlete italiane sono pienamente consapevoli che ogni singolo errore da qui in avanti potrebbe rivelarsi fatale, considerando il margine estremamente ridotto che ancora le tiene matematicamente in corsa per raggiungere le prime sei posizioni, indispensabili per accedere alla fase finale. Il percorso finora è stato caratterizzato da prestazioni altalenanti e da una certa mancanza di continuità, come già evidenziato nella precedente sfida contro il Canada, dove le azzurre avevano mostrato sprazzi di buon gioco senza però riuscire a concretizzare il risultato.

Equilibrio nel primo end, l'Italia cerca il vantaggio

L'inizio della gara contro la Danimarca ha subito messo in mostra un grande equilibrio tra le due formazioni. Dopo gli otto tiri iniziali del primo end, una stone azzurra era riuscita a posizionarsi a punto, una situazione che si è mantenuta anche dopo i dodici tiri successivi. Tuttavia, il primo end si è concluso senza l'assegnazione di punti, con l'annullamento della mano, a testimonianza della parità in campo. Nel secondo end, l'Italia ha prontamente risposto piazzando nuovamente una stone a punto dopo soli quattro tiri, mantenendo alta la pressione sulle avversarie mentre si avvicinava la conclusione dell'end con ancora sei tiri da giocare.

La Danimarca, guidata dall'esperta skip Madeleine Dupont e composta da Mathilde Halse, Katrine Schmidt e My Larsen, si presenta come una formazione solida e con un buon bagaglio di esperienza. La squadra danese ha dimostrato di saper alternare prestazioni convincenti a momenti di maggiore difficoltà, e attualmente occupa la parte centrale della classifica con un bilancio di tre successi e quattro sconfitte. Questo rende la Danimarca un ostacolo particolarmente impegnativo e da non sottovalutare per le ambizioni di rimonta delle azzurre.

Il format dei Mondiali e le prospettive italiane

Il Mondiale di curling femminile 2026 si sta svolgendo presso il prestigioso Markin MacPhail Centre di Calgary, con un calendario che va dal 14 al 22 marzo.

La competizione vede la partecipazione di tredici squadre nazionali, tutte impegnate in un estenuante round robin. Secondo il regolamento, le prime sei classificate al termine di questa fase preliminare avranno accesso ai playoff. In particolare, le prime due squadre otterranno un pass diretto per le semifinali, mentre le restanti quattro si sfideranno nei turni di qualificazione per contendersi gli altri posti. L'evento ha visto anche il debutto di nuove nazioni, come l'Australia, che hanno contribuito a rendere la competizione ancora più avvincente e imprevedibile.

Per l'Italia, la sfida contro la Danimarca rappresenta una delle ultime, cruciali occasioni per rilanciare le proprie quotazioni in classifica e tenere vive le speranze di avanzare nella fase successiva del torneo.

Il cammino verso i playoff rimane indubbiamente in salita, ma la determinazione e l'impegno mostrati nelle prime fasi di questo incontro lasciano aperta la possibilità di una sorprendente rimonta, mantenendo alta la tensione e l'interesse per le prossime evoluzioni della partita.