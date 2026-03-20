L’Italia scende nuovamente sul ghiaccio per una sfida cruciale nell’undicesimo incontro del round robin dei Mondiali femminili di curling. A Calgary, in Canada, le azzurre affrontano la Svizzera, una formazione temibile e vice-campionessa olimpica in carica, in quello che si preannuncia come un vero e proprio “Mission Impossible”. La squadra italiana, composta da Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, cerca un’impresa contro le elvetiche, già medaglia d’argento a Milano-Cortina 2026 e guidate dall’esperta skip Xenia Schwaller.

Il punteggio attuale è di 3-4, con l’Italia che insegue a soli tre end dalla fine, mantenendo viva la speranza di ribaltare il risultato.

La posta in gioco e il percorso azzurro

Il cammino delle azzurre in questo torneo è stato finora caratterizzato da momenti altalenanti, con prestazioni non sempre costanti. Nonostante le difficoltà, la formazione italiana mira a regalarsi una significativa soddisfazione in questo impegnativo contesto nordamericano. Sul fronte opposto, la Svizzera, forte del suo recente successo olimpico, si conferma tra le formazioni di punta della competizione. Le elvetiche veleggiano nelle zone alte della classifica, con l’obiettivo dichiarato di conquistare una doppietta di medaglie in rapida successione, un traguardo che avrebbe un peso storico e prestigioso per la loro federazione.

Cronaca in tempo reale e dinamiche sul ghiaccio

Il match è oggetto di una copertura in diretta, con aggiornamenti costanti che tengono il pubblico con il fiato sospeso, seguendo l’azione momento per momento. La cronaca si snoda attraverso descrizioni dettagliate delle strategie adottate da entrambe le squadre, l’andamento di ogni singolo end, le decisive spazzate per guidare le stone e il loro posizionamento cruciale sul ghiaccio. Nonostante il vantaggio elvetico, l’Italia si mantiene tenacemente in partita fino alle battute finali, a soli tre end dalla conclusione, cercando con determinazione di ribaltare un risultato che la vede ancora in svantaggio e di compiere l’agognata rimonta.

Il precedente olimpico e le ambizioni mondiali

Il recente passato ha visto la Svizzera protagonista assoluta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nel torneo femminile, cedendo il passo solo alla Svezia nella finale per l’oro. Per contro, l’Italia aveva concluso la sua avventura olimpica nelle retrovie del round robin, un risultato condizionato da un avvio di torneo particolarmente difficile, con le prime vittorie arrivate solo nelle fasi conclusive. Questo contesto storico aggiunge ulteriore significato alla sfida odierna, evidenziando non solo il divario tecnico da colmare per le azzurre, ma anche la solidità e l’esperienza della compagine elvetica, che punta a confermarsi ai vertici mondiali.