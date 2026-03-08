La nazionale italiana di curling in carrozzina, rappresentata da Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ha subito una sconfitta per 7‑5 contro gli Stati Uniti nel doppio misto, disputato nell’ambito delle Paralimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Questo risultato compromette definitivamente le speranze di qualificazione alle semifinali.

Una gara combattuta ma fatale

La coppia italiana ha dimostrato carattere nel corso della competizione, riuscendo a recuperare terreno dopo un secondo end particolarmente difficile, durante il quale gli avversari statunitensi avevano accumulato un vantaggio significativo.

Gli azzurri hanno reagito con determinazione, conquistando un punto nel terzo end, due nel quinto e un’ulteriore mano nel sesto, portando il punteggio in parità sul 5‑5. Tuttavia, nel settimo end, la squadra americana è riuscita a segnare il punto decisivo, assicurandosi la vittoria e lasciando l’Italia all’ultima posizione del girone con un solo successo all’attivo.

Fine del sogno paralimpico

A seguito di questa quinta sconfitta nel round robin, la coppia italiana ha visto svanire le residue speranze di accedere alla fase a eliminazione diretta. Il percorso degli azzurri si concluderà con l’ultima partita del girone, in programma lunedì 9 marzo contro la Gran Bretagna.

Il contesto del torneo

Il torneo di doppio misto di curling in carrozzina si sta svolgendo presso il Cortina Curling Olympic Stadium.

La formula prevede l’accesso alle semifinali per le prime quattro squadre classificate nel girone. Bertò e Ioriatti avevano iniziato il loro cammino con una vittoria per 7‑5 contro la Corea del Sud, ma successivamente hanno subito tre sconfitte consecutive contro Estonia, Cina e Giappone, compromettendo così le loro ambizioni di medaglia.