La giornata di lunedì 30 marzo 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti per gli amanti dello sport, con un palinsesto televisivo e in streaming che spazia dal curling internazionale al tennis, passando per il basket NBA. Dopo un weekend intenso, il calendario odierno propone comunque sfide di rilievo, sia per i colori azzurri sia per il panorama sportivo globale. L'attenzione è puntata sulla sfida dell'Italia nel Mondiale di curling e sui primi turni dei prestigiosi tornei ATP e WTA.

Tra gli eventi clou, prosegue il Mondiale maschile di curling a Ogden, nello Utah.

La squadra italiana, guidata dal team Spiller, affronterà un doppio impegno cruciale per le sue ambizioni. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per sfidare la Svizzera e successivamente la Scozia, con l'obiettivo primario di mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. Le partite del torneo iridato saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel. Per la sessione serale, è prevista una copertura più ampia, con la diretta disponibile anche su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN, garantendo agli appassionati di seguire ogni fase della competizione.

Basket NBA e tennis internazionale

La notte sportiva si aprirà con l'emozione del basket NBA, proponendo due incontri da non perdere.

Alle 1.30, i Oklahoma City Thunder sfideranno i New York Knicks, seguiti alle 4.00 dalla partita tra Denver Nuggets e Golden State Warriors. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport Basket e disponibili in live streaming su Sky Go e NOW.

Nel corso della giornata, il tennis internazionale catturerà l'attenzione con l'inizio dei primi turni di importanti tornei. Il circuito maschile ATP vedrà l'avvio delle competizioni a Marrakech e Houston, mentre il circuito femminile WTA darà il via ai tornei di Charleston e Bogotà. Gli incontri saranno visibili su diverse piattaforme televisive, tra cui Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e SuperTennis. Per lo streaming, gli appassionati potranno sintonizzarsi su Sky Go, NOW, Tennis TV, supertennis.tv e SuperTenniX, assicurando una copertura completa degli eventi.

Vela e ginnastica ritmica

Anche la vela internazionale avrà il suo spazio, con la prima giornata del prestigioso Trofeo Princesa Sofia che prenderà il via a Palma di Maiorca. Tuttavia, per questa specifica competizione, non è prevista alcuna copertura televisiva o streaming. Contemporaneamente, in Bulgaria, si terranno le finali di specialità della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della disciplina, con la diretta streaming disponibile su SportFace TV.

Con la conclusione del Sunshine Double, la stagione tennistica si sposta ufficialmente sui campi in terra battuta, inaugurando una fase cruciale per entrambi i circuiti, ATP e WTA. I tornei di Marrakech, Houston, Charleston e Bogotà rappresentano le prime tappe di questo nuovo segmento del calendario, offrendo agli atleti l'opportunità di adattarsi alle diverse superfici e di prepararsi al meglio per gli appuntamenti maggiori della primavera.

Il curling mondiale, invece, prosegue con la fase del round robin, che vede impegnate le migliori nazionali. L'Italia, dopo i primi incontri, cercherà di consolidare la propria posizione per accedere alla fase a eliminazione diretta, affrontando avversari di alto livello.