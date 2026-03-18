Il settimo incontro del round robin ai Mondiali femminili di curling 2026 vede l’Italia affrontare il Giappone a Calgary. La partita, iniziata alle ore 16.00 italiane di mercoledì 18 marzo 2026, si è aperta con un avvio complicato per le azzurre, subito sotto di due punti dopo il primo end.

Il Giappone, guidato dalla skip Satsuki Fujisawa (con Chinami Yoshida, Yumi Suzuki e Yurika Yoshida), ha sfruttato una bocciata precisa. Negando ogni possibilità alle italiane di avvicinarsi alle sue stone, le asiatiche si sono portate sul 2-0. Quattro vittorie e una sola sconfitta ne confermano solidità e competitività.

La formazione italiana e la sfida della reazione

L’Italia si presenta con Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto. La formazione azzurra è chiamata a una reazione, migliorando precisione e gestione tattica degli end, per rientrare in partita contro una delle squadre più in forma del torneo.

Il Giappone, con un percorso positivo, ha mostrato grande determinazione e capacità di sfruttare ogni occasione, mettendo subito pressione alle avversarie italiane.

Il contesto dei Mondiali di Calgary

Il Mondiale femminile di curling è tra gli appuntamenti più attesi. Calgary, città ospitante, è nota per la sua tradizione nel curling e l’organizzazione di eventi di alto livello.

La fase round robin è fondamentale per determinare le posizioni per i playoff; ogni match può risultare decisivo.

Per l’Italia, la sfida contro il Giappone è un banco di prova importante per testare la crescita del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà contro avversarie di grande esperienza internazionale.