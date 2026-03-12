La nazionale italiana femminile di curling si prepara a competere ai Mondiali 2026, in programma a Calgary, in Canada, da sabato 14 a domenica 22 marzo. La squadra azzurra è composta da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani, sotto la guida degli allenatori nazionali Sören Gran e Marco Mariani.

La formazione confermata dopo Cortina

Il team che difenderà i colori dell’Italia ai Mondiali è lo stesso che ha preso parte ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il tecnico Marco Mariani ha espresso fiducia: “La squadra deve esprimere un buon gioco e restiamo fiduciosi, perché sono sicuro che le ragazze daranno il massimo”.

Il formato della competizione prevede una fase a round robin, al termine della quale le prime sei nazioni classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le prime due squadre accederanno direttamente alle semifinali, mentre le altre quattro si sfideranno nei “Qualification Game”, l’equivalente dei quarti di finale.

Il percorso recente e le ambizioni

Nel 2025, l’Italia aveva concluso i Mondiali di Uijeongbu al decimo posto. Il miglior risultato storico della squadra azzurra ai Mondiali rimane il quarto posto ottenuto a Sydney nel 2024. La squadra punta ora a superare le prestazioni passate, sfruttando l’esperienza maturata durante le recenti Olimpiadi casalinghe.

Contesto internazionale del torneo

Il Campionato Mondiale femminile di curling 2026 vedrà la partecipazione di tredici nazioni, che si sono qualificate attraverso i Campionati Europei 2025 e i Pan Continental 2025. Il torneo, che si svolgerà a Calgary, rappresenta un appuntamento di primaria importanza nel calendario internazionale della disciplina.

La squadra italiana, reduce da un’esperienza non del tutto positiva a Cortina, cerca ora riscatto e conferme in un contesto altamente competitivo. L’obiettivo primario è superare la fase a gironi e puntare a un piazzamento di rilievo nella classifica finale.