È tornato su Vivo Azzurro TV l’appuntamento con “D Valore”, il format della FIGC che racconta le storie del massimo campionato dilettantistico. La seconda puntata, dopo quella dedicata al Trastevere, è interamente incentrata sul Tau Altopascio.

Il racconto si concentra su una realtà unica, dove il settore giovanile è protagonista. Altopascio, con la sua posizione strategica lungo la via Francigena, diventa simbolo di un percorso che è al tempo stesso punto di arrivo e trampolino di lancio per tanti giovani con il sogno del calcio dei grandi. Il format esplora la nascita della prima squadra, le attività sociali rivolte alle categorie meno fortunate e la collaborazione con l’Inter in qualità di centro di formazione.

Un format che valorizza il territorio

“D Valore” si propone come un viaggio attraverso le sfumature del campionato di Serie D, mettendo in luce le realtà che incarnano il legame tra calcio e comunità. La scelta di dedicare una puntata al Tau Altopascio conferma l’attenzione verso club che, oltre all’attività sportiva, svolgono un ruolo sociale significativo.

Disponibilità e aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulla programmazione delle puntate saranno disponibili sui canali social della FIGC e della LND, oltre che sul sito figc.it. Le puntate saranno visibili on demand, permettendo agli appassionati di seguire il format secondo i propri tempi.

“D Valore” torna così a offrire una narrazione autentica del calcio dilettantistico, valorizzando storie come quella del Tau Altopascio, dove sport, formazione e impegno sociale si intrecciano.