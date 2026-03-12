È tornato su Vivo Azzurro TV l’appuntamento con “D Valore”, il format della FIGC che racconta le storie del massimo campionato dilettantistico. La seconda puntata, dopo quella dedicata al Trastevere, è interamente incentrata sul Tau Altopascio.

Il racconto si concentra su una realtà unica, dove il settore giovanile è protagonista. Altopascio, con la sua posizione strategica lungo la via Francigena, diventa simbolo di un percorso che è al tempo stesso punto di arrivo e trampolino di lancio per tanti giovani con il sogno del calcio dei grandi. Il format esplora la nascita della prima squadra, le attività sociali rivolte alle categorie meno fortunate e la collaborazione con l’Inter in qualità di centro di formazione.

Un format che valorizza il territorio

D Valore” si propone come un viaggio attraverso le sfumature del campionato di Serie D, mettendo in luce le realtà che incarnano il legame tra calcio e comunità. La scelta di dedicare una puntata al Tau Altopascio conferma l’attenzione verso club che, oltre all’attività sportiva, svolgono un ruolo sociale significativo.

Disponibilità e aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulla programmazione delle puntate saranno disponibili sui canali social della FIGC e della LND, oltre che sul sito figc.it. Le puntate saranno visibili on demand, permettendo agli appassionati di seguire il format secondo i propri tempi.

D Valore” torna così a offrire una narrazione autentica del calcio dilettantistico, valorizzando storie come quella del Tau Altopascio, dove sport, formazione e impegno sociale si intrecciano.
