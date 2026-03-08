Luciano Darderi esce di scena al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro è stato sconfitto dall’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 4‑6 6‑2 6‑4. Il match, disputato sul cemento californiano, ha visto Darderi iniziare bene ma poi subire la rimonta dell’avversario, che ha chiuso l’incontro in tre set.

La cronaca del match

Darderi si era aggiudicato il primo set con il punteggio di 6‑4. Nel secondo parziale, tuttavia, è arrivata la reazione decisa di Hijikata, che ha dominato il set con un netto 6‑2. Nel set decisivo, l’australiano è riuscito a strappare il servizio all’azzurro nel quinto game, mantenendo poi il vantaggio fino al termine dell’incontro.

Il momento decisivo: l’episodio sul match-point

La conclusione del match è stata segnata da un episodio controverso. Sul match-point, Darderi ha interrotto il gioco, convinto di aver percepito un’interferenza proveniente dal pubblico. L’arbitro ha inizialmente chiamato un “hindrance”, ma dopo la review ha confermato il punto a favore di Hijikata, che ha così chiuso l’incontro e ottenuto la vittoria.

Contesto e prospettive

Hijikata, qualificato e numero 117 ATP, ha dimostrato una notevole continuità nel torneo, eliminando due italiani consecutivi. Prima di battere Darderi, aveva infatti superato al primo turno Francesco Maestrelli. Il successo contro Darderi rappresenta un traguardo significativo per l’australiano, trattandosi della sua prima vittoria su un giocatore top‑25 in un Masters 1000.

Questo risultato lo proietta al terzo turno del torneo.

Statistiche e curiosità

Hijikata ha totalizzato 41 vincenti contro i 17 di Darderi, chiudendo il match in circa due ore e otto minuti. L’episodio del match-point, con l’interruzione di Darderi dovuta a un presunto rumore dal pubblico, ha rappresentato un momento insolito e decisivo, con la review che non ha convalidato l’interferenza, assegnando il punto finale all’australiano.