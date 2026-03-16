Jannik Sinner ha conquistato il primo titolo stagionale al Masters 1000 di Indian Wells, battendo in finale Daniil Medvedev per 7-6 7-6. La sua prestazione è stata commentata da Dario Puppo nell’ultima puntata di TennisMania (YouTube OA Sport), con Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

Analisi del match e qualità in campo

Puppo ha sottolineato come nel primo set Sinner abbia evitato il tie-break, nonostante Medvedev non lo mettesse in difficoltà al servizio. "Una grande qualità tornata del russo è giocare molto bene i punti importanti sulla sua battuta, mentre in risposta non ha avuto grandi chance contro Jannik.

Medvedev è stato continuo al servizio, ma proprio quell’aspetto ha fatto la differenza, perché Sinner è stato praticamente ingiocabile nei turni di battuta. È stata una partita davvero sul filo", ha detto Puppo.

Nel secondo set, Puppo ha rimarcato la solidità del russo: "L’azzurro è stato bravo nel primo set, poi anche nel secondo avevo la sensazione che potesse finire prima del tie-break, però è tutto merito di Medvedev che ha giocato forse una delle sue migliori partite di sempre. Bastava un punto, e forse girava il match".

Fiducia e prospettive sulla terra

Guardando oltre il cemento californiano, Puppo ha indicato la terra rossa come la superficie che Sinner "sta aspettando": "Sicuramente il cemento è la sua superficie preferita, ma penso che contro Sinner il 3 su 5 possa avvantaggiare ulteriormente l’italiano, mentre 2 su 3 forse era la sua grande occasione per infilare questa doppietta Alcaraz-Sinner.

Ha sicuramente tantissima fiducia, ma dopo Miami arriva la terra, che è il momento che a mio parere sta aspettando Jannik".

Sul livello mostrato nella fase finale, Puppo ha affermato: "Il vero Sinner, quello che lui non ci fa vedere così tanto, è quello del tie-break del secondo set. Lui può giocare così. Lì ha avuto una reazione spaventosa, dopo aver commesso quel doppio fallo andando sotto 4-0, ma Jannik i colpi li può tirare come abbiamo visto in quel tie-break".

Infine, sul piano fisico, Puppo ha commentato: "A livello fisico ho visto un Sinner in crescendo. Nelle ultime partite ha dovuto giocare ad orari non ideali, c’era caldo, quindi può dare l’idea di essere un pochino più tirato, ma sinceramente io l’ho visto bene. Il miglior Sinner di questo 2026".