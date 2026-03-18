Il giornalista del Corriere dello Sport, Paolo De Laurentiis, ha condiviso le sue riflessioni sul panorama del nuoto italiano, esprimendo particolare interesse per il ritorno di Benedetta Pilato. Durante un'intervista rilasciata nel programma OA Focus di OA Sport su YouTube, De Laurentiis ha toccato diverse tematiche cruciali, dall'impatto dei social media sugli atleti al vuoto generazionale nei mezzofondisti, delineando anche uno sguardo ottimistico sulle prospettive future del nuoto azzurro.

Social media: una sfida per la concentrazione degli atleti

De Laurentiis ha evidenziato come il rapporto tra gli sportivi e i social media sia diventato molto intenso, al punto da poter risultare logorante e compromettere la concentrazione necessaria per le performance. A riprova di ciò, ha citato l'esempio di Brignone, che durante le Olimpiadi Invernali scelse di allontanarsi temporaneamente dalle piattaforme social per dedicarsi completamente alla competizione e migliorare le proprie prestazioni.

Il divario generazionale nel mezzofondo e la forza del sistema sportivo italiano

Un aspetto critico sollevato dal giornalista riguarda il buco generazionale che si sta manifestando nelle lunghe distanze del nuoto, con riferimenti a figure di spicco come Paltrinieri e Quadarella.

De Laurentiis ha osservato una tendenza dei giovani atleti a prediligere gare più brevi, percepite come meno dispendiose in termini di energie. Nonostante questa criticità, il sistema sportivo italiano gode di una solida organizzazione. Il CONI e i gruppi sportivi militari rappresentano pilastri fondamentali, affiancati da una nuova generazione di allenatori innovativi. Tuttavia, permane una lacuna nel contesto scolastico sportivo, un ambito che necessiterebbe di maggiore attenzione e sviluppo.

Benedetta Pilato e le attese per il 2026: fiducia nel futuro

Con uno sguardo rivolto al 2026, De Laurentiis si è dichiarato molto curioso riguardo al ritorno di Benedetta Pilato. Ha suggerito che l'ambiente delle competizioni europee potrebbe offrire un contesto più favorevole per il suo rientro, riducendo la pressione tipica delle selezioni nazionali.

Questo atteso ritorno assume un significato particolare alla luce della sospensione di novanta giorni decisa in passato dalla Procura Federale, un periodo seguito dal suo rientro alle gare sotto la guida tecnica di Mirko Nozzolillo a Roma. Il giornalista ha inoltre espresso piena fiducia in altri atleti di punta del nuoto azzurro, tra cui Ceccon, Martinenghi e Paltrinieri, considerandoli pilastri per i successi futuri.

Alessandra Mao: talento e gestione della pressione

Un'attenzione particolare è stata dedicata ad Alessandra Mao, descritta da De Laurentiis come una giovane atleta dalle grandi potenzialità. Pur riconoscendone la statura "piccolina" e la necessità di migliorare tecnicamente, ne ha esaltato la forza caratteriale, definendola "fortissima".

La sua fortuna, secondo il giornalista, risiede nella presenza di numerosi campioni affermati che la precedono. Questa condizione permette a Mao di crescere e svilupparsi in un ambiente con minore pressione, favorendo un percorso di maturazione più sereno e meno stressante rispetto a quanto accadrebbe se fosse l'unica figura di riferimento. Questo scenario le consente di affinare le proprie capacità e di gestire al meglio le aspettative, preparandola per le sfide future del nuoto di alto livello.