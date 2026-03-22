Sabato 21 marzo, la Sanremo Women ha segnato una giornata di grande emozione e tensione, non soltanto per la vittoria della belga Lotte Kopecky, ma anche per un gravissimo incidente avvenuto nella pericolosa discesa della Cipressa, a 18 chilometri dal traguardo. In una curva a destra dalla traiettoria insidiosa, il gruppo ha vissuto momenti di paura quando Kasia Niewiadoma è caduta ad alta velocità, trascinando con sé altre cicliste.

Incidente da brividi alla Sanremo

La 27enne italiana Debora Silvestri, in forze alla Laboral-Kutxa Fundación Euskadi, si è trovata davanti le altre cicliste già cadute e non è riuscita a evitare l’impatto.

Silvestri è volata oltre il guardrail, precipitando per diversi metri e atterrando sull'asfalto sottostante. L’immagine del volo di Silvestri ha immediatamente gelato il pubblico e gli addetti ai lavori, che temevano conseguenze drammatiche.

Fortunatamente, con il passare delle ore, le notizie sono diventate leggermente più rassicuranti: Silvestri era cosciente al momento del trasporto in ospedale, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. La stessa ciclista ha comunicato dall’ospedale tramite Instagram la diagnosi: cinque costole fratturate e una piccola frattura alla spalla.

'Un po' di recupero, ma tornerò'

"Voglio ringraziare tutti per i tanti messaggi di supporto – ha scritto – Non è certo il finale che mi ero immaginata per questa gara, ma in realtà mi sento abbastanza bene.

Poteva andare molto peggio"

Con grande forza d’animo, Silvestri ha aggiunto: "Ora un po' di recupero, ma tornerò".

L’incidente ha evidenziato ancora una volta i pericoli legati alle discese veloci e tecniche nel ciclismo su strada, soprattutto in gare di alto livello come la Milano-Sanremo. La sicurezza delle atlete deve essere una priorità, con l’obiettivo di prevenire simili eventi in futuro. Nonostante la brutta caduta, la reazione positiva di Debora Silvestri è un segnale di grande coraggio e determinazione, che lascia ben sperare per un suo rapido ritorno alle competizioni. Nel frattempo, la comunità ciclistica e i tifosi continueranno a sostenere la giovane atleta in questo difficile momento di recupero.