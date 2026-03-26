L'ex campione Juan Martín Del Potro ha tracciato una chiara strada per i giovani tennisti che aspirano a sfidare i dominatori del circuito ATP: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. In un'intervista all'AFP, l'ex stella ha offerto una riflessione sul divario che separa i due fenomeni dai loro avversari. Del Potro ha evidenziato come pochi riescano a sconfiggerli, dato che Alcaraz e Sinner hanno conquistato gli ultimi nove tornei del Grande Slam, posizionandosi un gradino sopra gli altri.

Lezioni preziose dal passato

Ripercorrendo le tappe iniziali della sua carriera, Del Potro ha condiviso esperienze fondamentali maturate affrontando giganti del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

"Ho perso sei volte contro Federer, e altrettante contro Nadal e Djokovic", ha rivelato l'argentino, sottolineando l'importanza di queste sconfitte. Il suo messaggio è chiaro: "Devi affrontarli, perdere più volte e, a poco a poco, imparare a capirli e acquisire fiducia". Questo percorso, fatto di sconfitte ripetute, si è rivelato cruciale per la sua crescita e per la costruzione di una mentalità vincente, dimostrando che le battute d'arresto sono tappe essenziali per il progresso.

Il trionfo che ha ridefinito una carriera

L'ex numero tre del mondo ha ricordato con vivida chiarezza il momento esatto in cui la sua carriera e la sua vita subirono una svolta decisiva. Fu la memorabile vittoria in finale contro Roger Federer, a vent'anni, che interruppe la serie di cinque titoli consecutivi dello svizzero.

Un trionfo che, come affermato da Del Potro stesso, "ha cambiato la mia carriera e la mia vita", evidenziando l'impatto profondo e duraturo di quella conquista non solo sul suo percorso professionale, ma anche sulla sua dimensione personale. Quel successo rappresentò un punto di svolta, consolidando la sua fiducia e la sua posizione nel panorama tennistico mondiale.

Il messaggio di Juan Martín Del Potro ai giovani talenti è cristallino: per aspirare al livello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, è indispensabile essere preparati ad affrontare la sconfitta. È attraverso queste esperienze che si può imparare, analizzare i propri limiti e costruire gradualmente quella fiducia e consapevolezza necessarie per competere ai massimi livelli, match dopo match.

Il dominio attuale nel circuito ATP

La supremazia di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel circuito è un dato ampiamente riconosciuto e confermato anche da osservatori esterni. L'ex numero tre del mondo, David Ferrer, ha recentemente dichiarato di non intravedere altri giocatori in grado di batterli negli eventi del Grande Slam. Ferrer li ha descritti come "i più forti, specialmente nei momenti importanti", sottolineando la loro capacità di elevare il proprio gioco nei frangenti cruciali, una caratteristica che li distingue e consolida la loro posizione di vertice nel tennis mondiale.