Le atlete azzurre Lara Della Mea e Anna Trocker si preparano a rappresentare l'Italia nello slalom femminile di Hafjell, in Norvegia. L'appuntamento è per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, dove le sciatrici proveranno a ben figurare tra le migliori del circuito.

Lara Della Mea scenderà in pista con il pettorale numero 10, con partenza stimata alle 10:42.00 di martedì 24 marzo. Anna Trocker, qualificata grazie alla recente vittoria ai Mondiali juniores, indosserà il pettorale 24 e prenderà il via verso le 11:01.00. La prima manche dello slalom femminile inizierà alle ore 10:30 sulla pista di Hafjell.

Le partenze avverranno a intervalli di trenta secondi fino al pettorale 15, e poi venti secondi fino al pettorale 24. Pausa tecnica di 2'15" dopo il 15° pettorale, salvo variazioni.

Slalom di Hafjell: diretta tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSportHD. Per lo streaming, l'evento sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. Aggiornamenti live testuali disponibili. La seconda manche è in programma per le ore 13:30, con medesima copertura tv e streaming.

La Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa

Nella stagione olimpica, la Coppa del Mondo femminile farà tappa in Italia, in Val di Fassa, dal 6 all’8 marzo. Previste due discese libere e un superG sulla pista La VolatA, nella Ski Area San Pellegrino.

Il comitato organizzatore, superati i controlli tecnici della Federazione Internazionale, lavora per garantire sicurezza e spettacolarità. Novità: spostamento in quota della partenza e modifiche al tracciato centrale, con nuovi cambi di pendenza per rallentare la velocità sul muro e ampliamento della zona di arrivo, per migliorare la sicurezza delle atlete.