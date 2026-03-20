L'atleta italiano Dario Dester ha interrotto la sua partecipazione ai Mondiali Indoor di atletica a Torun, ritirandosi dalla gara di eptathlon. La decisione è giunta dopo la terza prova, il getto del peso, a causa di un trauma all’adduttore della gamba sinistra subito nel salto in lungo. La scelta di fermarsi è stata per evitare gravi conseguenze e tutelare l'integrità.

Dester aveva iniziato la competizione con i 60 metri, chiudendo in 6.93 secondi, tempo a pochi centesimi dal personale stabilito ad Ancona. Nel salto in lungo, l'azzurro ha realizzato un primo tentativo da 7,05 metri e un secondo da 6,75 metri (inizialmente misurato come 7,76).

Questi sforzi hanno causato il problema fisico che ha portato al ritiro.

La classifica al momento del ritiro

Nonostante l'infortunio, Dester ha eguagliato il personale nel getto del peso con 14,87 metri. La prudenza ha prevalso, evitando ulteriori rischi. Al momento del ritiro, Dester occupava l'undicesima posizione in classifica con 2.515 punti. In testa alla gara si trovava lo svizzero Simon Ehammer con 2.876 punti, seguito dagli statunitensi Kyle Garland (2.726 punti) e Heath Baldwin (2.632 punti).

Il recente record italiano e le prospettive

La stagione indoor di Dester era promettente. Ad Ancona, ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, Dester aveva stabilito un nuovo record italiano di eptathlon con 6.121 punti, primo azzurro oltre i 6.100 punti.

In quell'occasione, aveva ottenuto risultati di rilievo: 6.91 nei 60 metri, 7.48 nel salto in lungo, 14.86 nel getto del peso e 2:37.69 nei 1000 metri. Questo traguardo lo aveva proiettato tra i possibili outsider per i Mondiali di Torun e alimentato aspettative future.

Nonostante il ritiro a Torun, il percorso di Dario Dester resta di grande interesse per l'atletica. L'obiettivo è concentrarsi sugli Europei di Birmingham in estate, per confermare il suo valore anche all'aperto e lasciare il segno nelle prove multiple.