Le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, tappa del Mondiale MotoGP sul circuito di Austin, hanno definito la griglia di partenza per la Sprint Race e il Gran Premio. È stato Fabio Di Giannantonio a conquistare la pole position, firmando una prestazione notevole in sella alla sua Ducati VR46 e assicurandosi la partenza al palo.

Al suo fianco, in prima fila, scatterà Marco Bezzecchi, attuale leader del Mondiale, che ha posizionato la sua Aprilia in seconda piazzola, confermando il suo eccellente stato di forma. A completare la prima linea è stato il tonico Pedro Acosta con la KTM, autore di una qualifica molto combattuta.

La seconda fila vedrà Francesco Bagnaia aprire le danze dalla quarta posizione, dopo aver fornito una risposta convincente alla guida della Ducati ufficiale. Accanto a lui, un sorprendente Joan Mir su Honda si è assicurato il quinto tempo. Chiude la seconda fila Marc Marquez, compagno di squadra di Bagnaia, che partirà dalla sesta casella dopo una sessione segnata da alcune difficoltà e da episodi di traffico in pista.

La griglia prosegue con Jorge Martin (Aprilia ufficiale) in settima posizione, seguito da Alex Marquez (Ducati) e Luca Marini (Honda). La top ten è completata da Fermin Aldeguer con la sua Ducati. Tra gli altri piloti di rilievo, Enea Bastianini (KTM) scatterà dodicesimo, mentre Franco Morbidelli (Ducati VR46) si posiziona in ventesima casella.

Controversie e indagini in pista

La sessione di qualifica è stata caratterizzata da diversi episodi che hanno influenzato la classifica. In particolare, Marco Bezzecchi ha ostacolato involontariamente Marc Marquez durante la prima fase. Successivamente, nella parte finale, Marquez non è riuscito a migliorare il proprio tempo, chiudendo sesto. Alcuni piloti, tra cui il leader del Mondiale Bezzecchi e lo stesso Marquez, sono stati posti sotto investigazione per presunti ostacoli in pista, come quello che avrebbe coinvolto Enea Bastianini nelle fasi decisive.

Orari delle gare ad Austin

L'appuntamento con la Sprint Race è fissato per le ore 21.00 italiane di questa sera, promettendo spettacolo e adrenalina.

Il Gran Premio vero e proprio si disputerà domani, con partenza alle ore 22.00 italiane. Il circuito di Austin si conferma così teatro di intense battaglie per la pole e per la vittoria finale, con i principali protagonisti del campionato pronti a sfidarsi.

Griglia di partenza GP USA MotoGP 2026

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Joan Mir (Honda)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Luca Marini (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Ai Ogura (Aprilia)

12. Enea Bastianini (KTM)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Brad Binder (KTM)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Alex Rins (Yamaha)