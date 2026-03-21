È ufficialmente iniziata la diretta testuale della discesa maschile, un appuntamento imperdibile valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. L'evento si tiene nella suggestiva cornice di Kvitfjell, in Norvegia, parte del più ampio contesto di Lillehammer. L’Italia ripone le sue speranze e ambizioni sull’esperienza consolidata di Dominik Paris e sul brillante talento emergente di Giovanni Franzoni, entrambi pronti a sfidarsi su una pista che ha già regalato a Paris momenti di gloria e trionfi significativi in passato.

Il palcoscenico di Kvitfjell e i protagonisti azzurri

La discesa maschile odierna si svolge a Kvitfjell, una rinomata località norvegese che ospita le prestigiose finali di Coppa del Mondo 2025/2026. La copertura in diretta testuale è stata avviata con puntualità il 21 marzo 2026, a cura di Luciano De Gregorio, garantendo aggiornamenti costanti agli appassionati.

Tra i principali protagonisti, spicca il nome di Dominik Paris, il veterano italiano dello sci alpino. Paris affronta questa impegnativa pista con la consapevolezza di chi l'ha già domata, vantando ben sei successi complessivi: quattro vittorie in discesa libera e due in SuperG, a testimonianza della sua eccezionale abilità e profonda conoscenza del tracciato norvegese.

Accanto a lui, il talento emergente Giovanni Franzoni cerca di coronare una stagione da sogno, già impreziosita da importanti successi in Coppa del Mondo e da una prestigiosa medaglia olimpica. La gara vede in competizione un totale di ventiquattro atleti, tra cui una nutrita rappresentanza italiana composta da sei sciatori. La startlist ufficiale ha visto Miha Hrobat inaugurare la competizione, seguito immediatamente da Franzoni e, poco dopo, da Paris, promettendo fin da subito un avvio di gara emozionante.

Classifiche e le ambizioni per il podio

Il quadro delle classifiche offre uno spaccato chiaro della stagione in corso. Nella classifica generale di Coppa del Mondo, il dominio è incontrastato per lo svizzero Marco Odermatt, che guida con un impressionante totale di 1590 punti.

Dietro di lui si posizionano Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) e Atle Lie McGrath (Norvegia). Giovanni Franzoni si colloca all'ottavo posto, con un solido bottino di 594 punti, confermando la sua eccellente performance stagionale.

Passando alla classifica di specialità discesa, è ancora Marco Odermatt a guidare con 670 punti. Lo seguono Franjo Von Allmen con 435 punti, Giovanni Franzoni con 354 punti, Dominik Paris con 341 punti e Kriechmayr con 322 punti. È interessante notare come Franzoni preceda Paris di tredici punti e Franjo Von Allmen di trentadue punti, evidenziando una lotta serrata per le posizioni di vertice. La sfera di cristallo di specialità è già stata matematicamente assegnata a Marco Odermatt, il quale è ampiamente considerato, insieme al connazionale Von Allmen, come uno dei principali favoriti per conquistare un posto sul podio odierno. La diretta testuale continuerà a fornire aggiornamenti minuto per minuto, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso fino all'ultimo atleta in gara.