La sciatrice italiana Laura Pirovano si appresta a scendere in pista per la discesa libera femminile di Lillehammer, un appuntamento di cruciale importanza per le sue ambizioni di conquistare la Coppa del Mondo di specialità. Reduce da una straordinaria doppietta ottenuta in Val di Fassa, che l'ha proiettata in testa alla classifica generale di discesa, Pirovano è pronta a confrontarsi con le migliori atlete del circuito nella gara in programma sabato 21 marzo.

La gara: dettagli tecnici e orari

L'attesa discesa libera femminile è fissata per sabato 21 marzo, con partenza alle ore 12.30.

Per Laura Pirovano, l'assegnazione del pettorale numero 14 significa un ingresso in pista previsto intorno alle ore 12.58 e dieci secondi. Questo calcolo tiene conto degli intervalli di due minuti e dieci secondi tra una sciatrice e l'altra, sebbene sia sempre possibile che si verifichino lievi ritardi nell'andamento della competizione. È inoltre previsto un breve tv break di due minuti e quindici secondi subito dopo la quindicesima partenza, un momento che potrebbe influire sulla fluidità della trasmissione.

Dove seguire la discesa di Lillehammer: TV e streaming

Gli appassionati di sci alpino avranno diverse opzioni per seguire in diretta la performance di Laura Pirovano. La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su Rai 2, garantendo un'ampia copertura nazionale.

Per chi preferisce lo streaming, la diretta sarà disponibile gratuitamente su Rai Play. Gli abbonati potranno invece accedere alla trasmissione tramite Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, piattaforme che offrono una copertura completa degli eventi sportivi. Per un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport proporrà una dettagliata diretta testuale dell'intero evento.

L'obiettivo di Laura Pirovano: la Coppa di specialità

L'arrivo a Lillehammer trova Laura Pirovano in una posizione di assoluto prestigio: è la leader indiscussa della classifica di discesa, un risultato frutto dei due successi consecutivi che l'hanno vista trionfare in Val di Fassa. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: non solo confermarsi ai vertici, ma soprattutto mettere in cassaforte la prestigiosa Coppa di specialità.

Questa gara rappresenta un crocevia fondamentale per la sciatrice trentina, che mira a consolidare il suo vantaggio in vista delle tappe finali della stagione.

Contesto stagionale e importanza della gara

La discesa libera di Lillehammer non è una tappa qualsiasi; è l'ultima prova di specialità valida per la Coppa del Mondo femminile prima delle attesissime finali. Il calendario della stagione prevede, infatti, che il circuito si concluda con le finali a Kvitfjell, in Norvegia, che si svolgeranno dal 21 al 25 marzo. La discesa libera finale è in programma per il 22 marzo. Di conseguenza, questa competizione a Lillehammer assume un valore strategico inestimabile per Laura Pirovano, offrendole l'ultima concreta opportunità per rafforzare ulteriormente la sua leadership nella classifica di discesa e presentarsi alle finali con un vantaggio decisivo.