Il Pala Bigi di Reggio Emilia ha ospitato i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle Gruppi Show e Precision. L'evento è stato cruciale per la selezione delle squadre italiane per i prossimi Europei e Mondiali.

Nei Grandi Gruppi, i Division hanno trionfato con "Amen" (42.23). Secondi i Royal Eagles ("Atto II: quello che mi manca", 41.44), terzi il Cristal Skating Team ("L’apparenza", 39.98). Nei Quartetti, i Neovis hanno vinto con "Sciamani" (63.61). Seguono i Dejavu ("Lacrime di luce", 60.02) e lo Show Roller Team ("Tra le righe", 56.38).

I podi delle altre categorie

Nei Quartetti Junior, i Magic Skate ("Anima a metà: diva o preda", 47.95) hanno superato gli Skate Stars (pari punteggio) per tecnica. Terzi i Vit-Mine (46.95). Nel Sincronizzato, i Sincro Roller hanno vinto (81.26), precedendo Precision Skate Bologna (78.45) e Monza Precision Team (73.01). Il Precision Skate ha vinto anche il Sincronizzato Junior (71.93), davanti ai Royal Eagles (63.07) e al Monza Precision Team (60.53).

Nei Piccoli Gruppi, gli Evolution ("Officina del Maestro", 39.74) hanno preceduto i Diamente ("Oltre il filo", 38.22, -0,5 penalità) e i Dejavu ("La chiave del successo", 36.62). Nei Gruppi Junior, vittoria per gli Skate Stars ("Il caso è chiuso!", 37.09), seguiti dai Division ("Il suono del silenzio", 36.00) e dai Sinergy ("Io sono Gaudì", 34.16).

Organizzazione e impegni internazionali

L’edizione 2026 del Campionato Italiano Gruppi Show ePrecision (26-29 marzo) ha coinvolto 225 team, 2.000 atleti da 15 regioni e oltre 400 tecnici. L’organizzazione dello Skating Club Albinea ha offerto un’esperienza di alto livello con pista in legno bianco di 1.500 mq.

Il CT Fabio Hollan annuncerà a breve le convocazioni internazionali. Gli Europei si terranno a Conegliano Veneto, i Mondiali ad Asunción (World Skate Games). L’Italia, forte di tradizione e risultati, si prepara a essere protagonista sulle scene europee e mondiali.