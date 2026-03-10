Novak Djokovic ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, superando lo statunitense Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6‑4, 1‑6, 6‑4 in due ore di gioco.

Il match e le parole del campione

Il numero tre del mondo ha impiegato tre set per avere ragione di Kovacevic, numero settantadue del ranking ATP. Djokovic ha ammesso la difficoltà dell’incontro, dichiarando: “È stata una grande prestazione quella di Aleks. Ci conosciamo. Parliamo la stessa lingua, la sua famiglia è serba. Ha giocato un ottimo torneo finora e sapevo che se avesse servito bene e scelto bene i suoi punti, sarebbe stato difficile batterlo.

Ed è proprio quello che è successo.” Il campione serbo ha sottolineato come Kovacevic abbia servito bene e scelto con cura i propri colpi, rendendo la partita impegnativa.

Un ritorno atteso

Questo successo segna il ritorno di Djokovic agli ottavi di finale a Indian Wells, un traguardo che non raggiungeva dal 2017. Nel prossimo turno, il tennista serbo affronterà il vincente dell’incontro tra il britannico Jack Draper e l’argentino Francisco Cerundolo. Nel frattempo, il torneo ha visto l’eliminazione della testa di serie numero sei, l’australiano Alex De Minaur, sconfitto dal britannico Cameron Norrie con un doppio 6‑4.

Un record nei Masters 1000

Djokovic è diventato il secondo giocatore più anziano a raggiungere il quarto turno di un Masters 1000, posizionandosi subito dietro a Ivo Karlovic.

Inoltre, con questa vittoria, il tennista serbo ha stabilito un nuovo record personale, raggiungendo il maggior numero di ottavi di finale nei tornei Masters 1000, superando anche Rafael Nadal in questa speciale classifica.