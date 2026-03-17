Audi ha fissato un obiettivo ambizioso: competere per il campionato di Formula 1 entro il 2030. L'annuncio è stato fatto dall'amministratore delegato Gernot Döllner, che ha illustrato la visione della casa automobilistica tedesca in occasione della presentazione della R206, la vettura che incarna l'ingresso ufficiale del marchio nel prestigioso circus della Formula 1. Döllner ha evidenziato come la nuova monoposto rappresenti l'adattamento del brand a un "modo di pensare" in costruzione all'interno di Audi.

Questo nuovo approccio, ha spiegato il manager, si fonda su "decisioni forti, alta velocità di sviluppo e attenzione continua sull’efficienza e sul risultato".

Döllner ha sottolineato che "da nessun’altra parte questa mentalità è diventata così tangibile come in pista", dove il team ha già dimostrato una notevole capacità di crescita. I progressi sono stati evidenti: "A Barcellona la nostra squadra ha affrontato con calma una sfida che avrebbe potuto spiazzarla e i progressi si sono visti a Melbourne con i due punti guadagnati da Gabriel Bortoleto". L'amministratore delegato ha ribadito la determinazione del team: "Abbiamo imparato in fretta dalle sfide e da ogni corsa in pista e abbiamo trasformato l’insegnamento ricevuto in risultati, con l’ambizione chiara di competere per il campionato entro il 2030; siamo umili e rispettosi, ma anche determinati".

La Formula 1 come motore di trasformazione

L'ingresso di Audi in Formula 1 non è solo una sfida sportiva, ma una mossa strategica volta a ridefinire l'identità del marchio. Il team tedesco sta lavorando intensamente per ottimizzare ogni fase della preparazione in vista dei primi test ufficiali. L'obiettivo è chiaro: trasformare la Formula 1 in un vero e proprio laboratorio di innovazione e un simbolo di evoluzione tecnologica per Audi. "Non entriamo in Formula 1 solo per esserci. Vogliamo vincere", ha affermato Döllner, pur riconoscendo che "non si diventa un top team in Formula 1 dall'oggi al domani".

Il progetto prevede una crescita graduale e costante, consapevole che "ci vogliono tempo, perseveranza e un'instancabile messa in discussione dello status quo".

Il 2030 è stato fissato come traguardo simbolico per entrare stabilmente tra i top team e lottare per il titolo mondiale, un obiettivo che mira a cambiare non solo il modo di correre, ma anche il modo di pensare all'automobile nel mondo Audi.

Squadra e piloti per un futuro vincente

Il punto di partenza per il progetto Audi sarà la collaborazione con il team Sauber, che fornirà la struttura e il know-how tecnico necessari. La squadra sarà guidata da figure di comprovata esperienza e carattere: Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, un'accoppiata che unisce competenze ingegneristiche e gestione sportiva di alto livello. Al volante delle monoposto marchiate Audi ci saranno Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, una coppia che promette di combinare esperienza e freschezza.

Il 2026, anno del nuovo regolamento tecnico, rappresenta un'occasione d'oro per il team: ripartire da zero insieme agli altri concorrenti e dimostrare che l'ambizione di Audi non è solo uno slogan, ma una concreta determinazione a raggiungere i vertici della competizione.

La strategia di Audi mira a coniugare innovazione, alta velocità di sviluppo e una cultura aziendale pronta a mettersi in discussione ogni giorno, con l'obiettivo finale di diventare protagonista in Formula 1 e portare il marchio ai vertici della competizione entro il 2030.