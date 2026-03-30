Dopo le prime cinque tappe della Coppa Italia delle Regioni, Davide Donati è il nuovo leader della classifica generale, con 110 punti. Alle sue spalle, Diego Ulissi lo segue a un solo punto, mentre al terzo posto si piazza Gianmarco Garofoli con 85 punti.
Tra le squadre, la Bardiani CSF 7 Saber guida la classifica a squadre con 177 punti, seguita dalla MBH CSB Telecom Fort, trascinata da Alessandro Fancellu, con 174 punti. In terza posizione si trova la Genaral Store Essegibi F.lli La Curia, con 172 punti, miglior squadra Continental.
Classifiche Individuali e Speciali
La classifica giovani vede al comando Gianmarco Garofoli, seguito da Donati e Simone Gualdi. Prosegue la progressione di Iacomoni e Dati, ormai tra i migliori.
La graduatoria degli scalatori ha un nuovo leader: Emanuele Ansaloni, del Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone, con 43 punti, che supera Kevin Pezzo Rosola e Andrea Cantoni.
Nella classifica della combattività, Filippo Zana mantiene la leadership, ma alle sue spalle la situazione è molto equilibrata, con diversi atleti raccolti in pochi punti, tra cui Antonio Tiberi, Diego Ulissi ed Emanuele Ansaloni, a conferma di una competizione aperta.
Il Circuito della Coppa Italia delle Regioni
La terza edizione (2026) della Coppa Italia delle Regioni è un circuito ciclistico nazionale organizzato dalla Lega del Ciclismo Professionistico.
Comprende ventitré prove, con classifiche individuali (assoluta, giovani Under-25, scalatori, combattività) e a squadre.
Il circuito è iniziato il 25 febbraio con il Giro di Sardegna e si concluderà il 18 ottobre con la Veneto Classic.