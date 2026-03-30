Alla vigilia della cruciale finale playoff per la qualificazione ai Mondiali, il portiere e capitano della Nazionale, Gigi Donnarumma, ha lanciato un accorato appello, sottolineando la sofferenza per le due edizioni mancate e l’ardente desiderio di regalare una grande gioia ai tifosi. Gli Azzurri si preparano ad affrontare la Bosnia in una partita che vale l'accesso alla massima competizione calcistica.

Il richiamo del capitano alla responsabilità

“Siamo esseri umani. È inutile sottolineare che la partita la sentiamo anche noi. Siamo pronti e carichi.

Siamo un gruppo giovane, normale che sia un po’ di nervosismo”, ha dichiarato Donnarumma, evidenziando la tensione ma anche la forte determinazione del gruppo. Il capitano ha poi aggiunto: “Domani sarà una partita importante da approcciare subito bene. Non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro l’Irlanda”, un monito chiaro a mantenere alta la concentrazione fin dal fischio d'inizio.

Il peso delle recenti esclusioni

Riflettendo sul suo percorso con la Nazionale, il portiere ha espresso un misto di orgoglio e rammarico: “La mia esperienza? Sono orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali, noi solo sappiamo quanto ci è pesato non esserci”.

Questa consapevolezza del passato alimenta la spinta verso il futuro: “C’è voglia di portare l’Italia dove merita. Da quella brutta esperienza dobbiamo ripartire e regalare ai tifosi una grande gioia”, ha concluso, caricando l'ambiente di aspettative e speranza.

Il percorso playoff e l'avversaria Bosnia

La Nazionale italiana ha raggiunto questa finale playoff dopo aver superato l’Irlanda del Nord nella semifinale, giocata il 26 marzo. L'avversaria nella sfida decisiva per il Mondiale, in programma il 31 marzo, sarà la Bosnia, emersa vincitrice dalla sfida contro il Galles. La squadra bosniaca, guidata da Sergej Barbarez, si presenta come un avversario da non sottovalutare: è una formazione fisica e ben organizzata.

Tra i suoi ranghi figurano giocatori esperti come Edin Džeko e giovani talenti come Alajbegović, elementi che contribuiscono a renderla una compagine competitiva.

La posta in gioco è elevatissima. L’Italia, che ha mancato le ultime due edizioni del Mondiale, si trova di fronte alla possibilità di evitare una terza esclusione consecutiva, un esito che avrebbe ripercussioni significative. Donnarumma e i suoi compagni sono pienamente consapevoli che la partita di domani non è solo un incontro di calcio, ma rappresenta l'opportunità di restituire speranza e orgoglio a un'intera nazione che attende con trepidazione il ritorno degli Azzurri sul palcoscenico mondiale.