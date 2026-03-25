La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile si prepara a un epilogo storico sabato 28 marzo a Planica. Per la prima volta assoluta, le atlete avranno l'opportunità di volare sul mastodontico trampolino sloveno, il Gorišek Brothers Flying Hill, segnando un momento inedito e significativo per la disciplina.

Un trampolino imponente, tra sfide e vantaggi

Il trampolino di Planica si distingue nettamente da quello di Vikersund, affrontato nel fine settimana precedente, per le sue peculiarità tecniche. Il principale vantaggio risiede nel “dente” di lancio, che concede automaticamente una quota maggiore.

Questo significa che le atlete, uscendo dal trampolino, si trovano a un'altezza significativamente superiore rispetto al suolo rispetto a quanto avviene a Vikersund. Tuttavia, tale caratteristica introduce anche una notevole sfida: è indispensabile possedere grande abilità e coraggio per sfruttare appieno l'altezza offerta dalla struttura e veleggiare verso misure eccezionali.

Orgoglio e record personali in primo piano

Nonostante la Sfera di cristallo sia già stata matematicamente conquistata da Nika Prevc, che potrà celebrare il suo terzo trionfo consecutivo nella classifica generale di Coppa del Mondo proprio in casa, la posta in gioco a Planica rimane alta. La competizione sarà animata dalla ricerca dell'orgoglio personale e dal tentativo di stabilire nuovi record individuali.

Sebbene sia difficile che la festa della slovena venga rovinata, chi avrà la determinazione di osare potrà togliersi grandi soddisfazioni e lasciare un segno.

Partecipazione esclusiva e atmosfera di festa

La partecipazione a questo evento finale è stata riservata esclusivamente alle prime quindici atlete della classifica generale. Non è prevista alcuna riassegnazione dei posti in caso di rinuncia, il che significa che un'eventuale assenza lascerà il posto vacante. Questa formula rende la gara più simile a una kermesse di fine stagione che a una tradizionale competizione di Coppa del Mondo. Ciononostante, le premesse sono ideali per assistere a salti mozzafiato e prestazioni di altissimo livello.

Condizioni meteo e prospettive future

Un elemento che potrebbe influenzare le prestazioni è l'orario della gara, fissata per il pomeriggio, momento in cui l'aria tende spesso a essere alle spalle delle saltatrici. Per le edizioni future, in particolare per il 2027, si suggerisce di anticipare l'appuntamento al venerdì mattina. Storicamente, in quel frangente, Planica è spesso favorita da un vento frontale, condizione ideale che potrebbe permettere alle atlete di raggiungere distanze ancora più impressionanti.

Il valore storico dell'evento e le iniziative FIS

La gara di sabato 28 marzo 2026, con la sua programmazione ufficiale alle ore 15:00 sul Gorišek Brothers Flying Hill, rappresenta un passo storico fondamentale verso la parità nel salto con gli sci.

Si tratta, infatti, della prima competizione ufficiale femminile su un trampolino dedicato al volo, un traguardo atteso da tempo che sancisce un'evoluzione significativa per la disciplina. A ulteriore conferma di questo impegno, la FIS ha introdotto per la stagione 2025/2026 la Coppa di specialità per il volo femminile. Questa nuova coppa sarà assegnata a condizione che si disputino almeno tre gare, di cui due a Vikersund e una a Planica. Anche per queste future competizioni a Planica, la partecipazione sarà limitata alle migliori quindici atlete della classifica generale, mantenendo l'esclusività di questo format.