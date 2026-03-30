Jannik Sinner è a un passo dal vertice del ranking ATP, con la possibilità di superare Carlos Alcaraz già al termine dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Dopo il Sunshine Double (Indian Wells e Miami), il tennista italiano ha ridotto il distacco dallo spagnolo a meno di duemila punti, aprendo scenari di un imminente sorpasso nella classifica mondiale.

A Montecarlo, dove entrambi sono iscritti, Alcaraz dovrà difendere i 1000 punti della vittoria precedente. Sinner, assente lo scorso anno, non avrà punti in scadenza. Il divario tra i due, all’inizio del torneo, sarà inferiore ai mille punti.

Un risultato migliore di Sinner rispetto ad Alcaraz potrebbe proiettare l'azzurro in vetta alla classifica ATP già dopo l'evento.

La corsa al numero uno sulla terra battuta

Il calendario offre ulteriori opportunità a Sinner sulla terra battuta. Fino al Roland Garros, Alcaraz dovrà scartare 3.330 punti (vittorie 2025 a Parigi e Roma, finale a Barcellona), oltre ai 1000 di Montecarlo. Sinner, invece, perderà 1.950 punti (finali a Parigi e Roma). Questo scenario rende la corsa al primo posto ancora più aperta e combattuta.

Sinner e Alcaraz: la sfida per il trono

Il recente trionfo di Sinner a Miami, con la vittoria su Jiri Lehecka in due set, conferma il suo momento di forma straordinario. Con il Sunshine Double, Sinner si è unito a un gruppo ristretto di campioni (tra cui Novak Djokovic e Roger Federer) capaci di vincere consecutivamente Indian Wells e Miami.

Sinner e Alcaraz si sono alternati al vertice del ranking dopo la fine del regno di Novak Djokovic nel giugno 2024; l’italiano ha mantenuto la prima posizione per sessantacinque settimane prima del ritorno dello spagnolo. Il margine tra i due è ora di 1.190 punti (13.590 per Alcaraz contro 12.400 per Sinner). La stagione sulla terra battuta potrebbe cambiare rapidamente gli equilibri. Sinner, dopo una sospensione di tre mesi nel 2025, è tornato più determinato che mai, pronto a sfruttare ogni occasione per riconquistare il trono mondiale. La sfida proseguirà nei prossimi tornei, con Montecarlo come possibile teatro del sorpasso.