Jonas Vingegaard, portacolori della Visma Lease a Bike, ha trionfato al Giro di Catalogna, conquistando la classifica generale al termine della settima e ultima tappa. La frazione conclusiva, disputata a Barcellona sul circuito di Montjuïc, ha visto la vittoria in volata dell’australiano Brady Gilmore del NSN Cycling Team, che ha preceduto il francese Dorion Godon e il belga Remco Evenepoel.

Il ventinovenne danese, già vincitore della Parigi–Nizza due settimane prima, ha consolidato il suo ruolo di protagonista assoluto in questa prima parte di stagione.

Vingegaard ha preceduto in classifica generale il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz, succedendo allo sloveno Primoz Roglic nell’albo d’oro della corsa catalana e confermando la sua superiorità nelle corse a tappe di una settimana.

La gestione impeccabile di Vingegaard

Durante l’intera competizione, Vingegaard ha saputo gestire con autorità la maglia di leader, dimostrando una condizione fisica eccellente. Il ciclista danese si è imposto in due tappe di montagna, quelle di venerdì e sabato, rafforzando il suo vantaggio sui diretti avversari. “Oggi ero concentrato principalmente sulla classifica generale e non sulla vittoria di tappa. È stata una settimana fantastica, sono contento di questo eccellente inizio di stagione e spero di continuare così”, ha dichiarato Vingegaard al termine della prova, esprimendo piena soddisfazione per i risultati ottenuti.

Nell’ultima frazione, il leader della Visma Lease a Bike ha attentamente controllato gli attacchi degli avversari, in particolare quelli della formazione Red Bull-Bora-Hansgrohe, tagliando il traguardo con lo stesso tempo del vincitore di tappa. La sua gestione strategica della corsa è stata esemplare, permettendogli di chiudere la Volta con un comodo vantaggio di 1’22” su Martinez e 1’30” su Lipowitz, che hanno completato il podio.

Protagonisti e prospettive future

La Volta a Catalunya ha visto tra i protagonisti anche altri grandi nomi del ciclismo internazionale. Remco Evenepoel ha concluso al quinto posto, mentre Felix Gall, Cian Uijtdebroeks e Richard Carapaz hanno figurato nella top ten della classifica generale.

Tra i ciclisti italiani, il miglior piazzamento è stato quello di Mikel Landa, che ha terminato la corsa in quindicesima posizione.

Con questa prestigiosa vittoria, Vingegaard rafforza ulteriormente il suo status di favorito assoluto per il prossimo Giro d’Italia, dove farà il suo debutto. Il danese, già due volte vincitore del Tour de France, ha dimostrato una forma smagliante e una notevole capacità di affrontare e vincere le corse a tappe, come testimoniato dai successi alla Parigi–Nizza e alla Volta a Catalunya in questa stagione. La sua abilità nell’imporsi nelle tappe di montagna e nel gestire la leadership lo proietta tra i principali candidati alla conquista della maglia rosa.