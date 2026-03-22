Il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, ha consacrato Marco Bezzecchi e l’Aprilia come nuovi dominatori sul circuito di Goiânia. Dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint Race del sabato, la gara della domenica ha visto un cambio di rotta significativo. Bezzecchi, rimasto fuori dal podio nella Sprint, ha letteralmente dominato la corsa dall’inizio alla fine, mantenendo un ritmo costante sull’1’18” basso e tagliando il traguardo in solitaria. Per il pilota romagnolo si tratta dell’ottava vittoria in top class, la quarta consecutiva considerando anche il finale della stagione precedente, un successo che lo proietta in testa alla classifica iridata con 56 punti.

Alle sue spalle, Jorge Martin ha completato la doppietta Aprilia, assicurandosi il secondo posto a 3.231 secondi e vincendo il confronto diretto con Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso terzo a 3.780. Marc Marquez, pur vincitore della Sprint e in sella alla Ducati ufficiale, si è dovuto accontentare del quarto posto, accusando un distacco di 4.089 dalla vetta e risentendo di una GP26 meno competitiva del previsto. Giornata particolarmente difficile per il Team Factory Ducati, con Francesco Bagnaia costretto al ritiro all’undicesimo dei 23 giri previsti a causa di una caduta, in una gara già compromessa da una partenza negativa che lo aveva relegato nelle retrovie.

Gara accorciata e difficoltà in pista

La corsa è stata ridotta da 31 a 23 giri a causa delle condizioni dell’asfalto, giudicate poco sicure in particolare nel tratto tra curva 11 e 12. La decisione è giunta a pochi minuti dal via, cogliendo di sorpresa team e piloti che avevano già pianificato la strategia per la distanza completa. Nonostante le difficoltà, la pista si è rivelata veloce ma tecnica, con la curva quattro che ha mietuto numerose vittime nel corso del weekend. Le gomme, spesso al centro delle polemiche, non sono state questa volta il problema principale.

Bezzecchi ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto contento, è stato un fine settimana difficile. Mantenere alta la motivazione è stato complicato dopo un venerdì negativo.

Ma ho spinto oltre il limite e con il team abbiamo trovato il modo di mettere a punto la moto e poi di adattare il mio stile di guida. Stamattina mi sono sentito bene e lì mi sono detto che forse era possibile”. Il pilota ha dedicato la vittoria a un amico scomparso, Roberto Lunadei.

Classifica Mondiale e dichiarazioni dei protagonisti

Con questo successo, Bezzecchi guida ora il Mondiale con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Martin e 14 su Pedro Acosta, settimo al traguardo. Marquez è quinto a 22 punti dalla vetta, mentre Bagnaia scivola al tredicesimo posto, distante 46 lunghezze. Martin, secondo classificato, ha dichiarato: “Marco andava fortissimo. Le gare lunghe sono ancora un’incognita per me, ma sono molto contento di chiudere così il weekend.

Voglio ringraziare Aprilia e Marco, che mi ha aiutato molto. Credo che insieme possiamo ottenere grandi risultati quest’anno”.

Il weekend brasiliano ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con quasi 150.000 spettatori nelle tre giornate. Per Aprilia, che non guidava il Mondiale dal 2022 con Aleix Espargaró, la festa è stata completata dal quinto posto di Ai Ogura. La MotoGP tornerà in pista la prossima settimana ad Austin, circuito fetiche del campione Marquez, dove cercherà il riscatto.