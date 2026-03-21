Oleh Doroshchuk ha trionfato nella finale del salto in alto ai Mondiali Indoor svoltisi a Torun, in Polonia, assicurandosi la medaglia d'oro con un percorso impeccabile fino a 2,30 metri. L'atleta ucraino, ventiquattrenne e già campione europeo indoor, ha così aggiunto al suo palmarès il primo titolo mondiale in sala. Questo successo segue il quarto posto ottenuto agli ultimi Mondiali outdoor e la sesta posizione alle Olimpiadi di Parigi 2024, consolidando la sua statura nel panorama internazionale.

La competizione è stata caratterizzata da un livello tecnico modesto e privo di spunti particolarmente rilevanti.

Doroshchuk, pur avendo fallito tre tentativi a 2,33 metri, ha superato tutte le misure precedenti senza commettere errori, prevalendo nel duello decisivo contro il messicano Erick Portillo. Quest'ultimo ha conquistato la medaglia d'argento, avendo valicato i 2,30 metri al terzo tentativo. Il bronzo è stato condiviso tra il giamaicano Raymond Richards e il sudcoreano Woo Sanghyeok, entrambi capaci di superare i 2,26 metri al primo tentativo, in una gara che non ha offerto prestazioni eccezionali.

Il contesto internazionale e l'attesa per gli azzurri

Il livello generale della manifestazione è apparso poco esaltante, con risultati che non hanno generato grande entusiasmo tra gli osservatori e gli addetti ai lavori.

In questo scenario, l'attenzione si sposta verso il prossimo ritorno in gara dei principali saltatori italiani: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli e Stefano Sottile. Gli atleti azzurri sono attesi con grande interesse agli Europei indoor di Birmingham, in programma ad agosto, dove avranno l'opportunità di confrontarsi nuovamente con i migliori specialisti del continente e del mondo, in un contesto che si spera più stimolante.

Doroshchuk: un leader in crescita nel salto in alto

La recente ascesa di Doroshchuk è stata ulteriormente confermata agli Europei indoor 2025 di Apeldoorn, nei Paesi Bassi. In quell'occasione, l'atleta ucraino ha conquistato un'altra medaglia d'oro, superando l'asticella a 2,34 metri al primo tentativo.

Questa prestazione non solo ha rappresentato il suo primato personale, ma è stata anche la miglior prestazione mondiale stagionale, rafforzando la sua posizione tra i leader indiscussi del salto in alto a livello globale. Questi successi consecutivi evidenziano le sue ambizioni e il suo potenziale per le future grandi manifestazioni internazionali, proiettandolo come una figura chiave della disciplina.