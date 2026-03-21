Una mattinata di emozioni e successi ha caratterizzato i Mondiali di atletica indoor di Torun, in Polonia, dove le azzurre Zaynab Dosso e Kelly Doualla hanno conquistato l'accesso alle semifinali dei 60 metri. Zaynab Dosso, leader mondiale dell'anno e argento in carica, ha brillato nella sua batteria con un tempo di 7.07 secondi, il terzo crono complessivo del turno. Ha sfiorato di un centesimo il 7.06 di Brianna Lyston (Giamaica) e dell'oro olimpico dei 100 metri Julien Alfred (Saint Lucia). La velocista italiana ha dimostrato di poter puntare in alto, raggiungendo il risultato senza spingere al massimo e confermando le sue ambizioni di medaglia.

Accanto a Dosso, la giovanissima Kelly Doualla ha scritto una pagina storica: a soli sedici anni, è diventata la più giovane atleta azzurra di sempre a gareggiare in un Mondiale di atletica. Nonostante l'emozione e la presenza in corsia della campionessa Alfred, Doualla ha chiuso la sua batteria in 7.27 secondi, garantendosi il passaggio alla semifinale. La sua performance è un segnale dell'emergere di nuovi talenti nell'atletica italiana.

Altri risultati azzurri e programma della giornata

Nella mattinata, Lorenzo Simonelli ha acceduto alla semifinale dei 60 ostacoli con 7.65 secondi; Oliver Mulas (7.77) è stato eliminato. Negli 800 metri, Eloisa Coiro ha mancato la finale, pur realizzando il suo primato personale di 1:58.33, sfiorando il record italiano di otto centesimi.

Nel salto in alto, Christian Falocchi si è classificato undicesimo con 2,17 metri. La sessione serale prevede la finale diretta dei 3000 metri con Nadia Battocletti e Micol Majori alle 19.04. Le semifinali di Simonelli sono alle 19.48, quelle di Dosso e Doualla dalle 20.14. Le finali dei 60 ostacoli e dei 60 metri si terranno rispettivamente alle 21.02 e alle 21.20.

La storica partecipazione di Kelly Doualla

La convocazione di Kelly Doualla per i Mondiali indoor di Torun è un momento storico per l'atletica italiana. L'atleta della Pro Patria Milano Atletica, con i suoi sedici anni e 121 giorni, è la più giovane italiana di sempre a partecipare a un Mondiale. La squadra azzurra, guidata dal direttore tecnico Antonio La Torre, conta un numero record di ventisei convocati, tra cui diversi medagliati olimpici e mondiali. La sua presenza, insieme a quella di atleti come Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli, evidenzia la vitalità e la profondità del movimento italiano, pronto a confrontarsi con l'élite mondiale.