La decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata con le qualificazioni della sprint in tecnica classica a Drammen, in Norvegia. Tra gli uomini, Federico Pellegrino è stato eliminato, mentre Johannes Hoesflot Klaebo si è aggiudicato aritmeticamente la Coppa del Mondo sprint.

Eliminazione a sorpresa per Pellegrino

Federico Pellegrino non è riuscito a superare il turno di qualificazione, concludendo la sua prova al sessantesimo posto con un distacco di 9 secondi e 91 centesimi dal miglior tempo. Tra gli altri atleti italiani, invece, hanno raggiunto i quarti di finale Davide Graz, tredicesimo a 4 secondi e 59 centesimi, Elia Barp, ventitreesimo a 6 secondi e 46 centesimi, e Simone Daprà, ventiseiesimo a 6 secondi e 82 centesimi.

Klaebo trionfa e si aggiudica la Coppa di specialità

Johannes Hoesflot Klaebo, già vincitore matematico della Coppa del Mondo generale a Lahti, ha conquistato anche la classifica di specialità sprint. Per assicurarsi il trofeo, gli sarebbe stato sufficiente il quarto posto nelle qualificazioni. Tuttavia, il norvegese ha fatto registrare il miglior tempo in 2 minuti e 24 secondi e 88 centesimi. Al secondo posto si è piazzato l'americano Ben Ogden, staccato di 2 secondi e 59 centesimi, seguito dallo svedese Alvar Myhlback, terzo a 2 secondi e 64 centesimi, a pari merito con l'italiano Simone Mocellini.

Il dominio di Klaebo e le prospettive azzurre

La prestazione di Klaebo conferma il suo indiscusso dominio nella disciplina sprint.

Dopo aver già vinto la Coppa generale, si aggiudica anche quella di specialità, consolidando ulteriormente il suo ruolo di atleta di riferimento nel circuito internazionale. Per Federico Pellegrino, l'eliminazione rappresenta una battuta d'arresto in una stagione che si avvicina alla conclusione. Tuttavia, la presenza di altri atleti italiani nei quarti di finale offre spunti positivi per il proseguimento della competizione e per il futuro dello sci di fondo azzurro.