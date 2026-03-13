Armand “Mondo” Duplantis ha siglato il suo quindicesimo record mondiale nel salto con l’asta, superando l’asticella a 6,31 metri al primo tentativo. La performance è avvenuta nella sua città natale, Uppsala, durante la competizione Mondo Classic. L’atleta svedese, 26 anni, ha così migliorato di un centimetro il primato precedente, stabilito lo scorso settembre ai Mondiali di Tokyo.

“Questa è casa mia. Questa è casa nostra. E sapete che ogni volta che sono in passerella, vi rappresento. E lo faccio con grande orgoglio”, ha dichiarato Duplantis al pubblico presente, subito dopo la sua impresa.

La gara e il nuovo primato

Il nuovo record è stato stabilito nell'ambito della Mondo Classic, gara ideata e organizzata dallo stesso Duplantis. Si tratta della prima volta che l'atleta svedese migliora il proprio record mondiale in patria. Nella stessa competizione, l'unico altro atleta a superare i sei metri è stato il norvegese Sondre Guttormsen, fermatosi a 6,00 m.

Il percorso verso il quindicesimo record

Duplantis detiene il record mondiale di disciplina dal febbraio 2020, quando aveva valicato i 6,17 metri a Torun. Da quella data, ha migliorato il primato per ben quindici volte. L'ultimo record, prima di quello odierno, era fissato a 6,30 metri, stabilito ai Mondiali di Tokyo nel settembre scorso.

Il valore del record

Il nuovo record di 6,31 metri, ottenuto durante la Mondo Classic a Uppsala, conferma il quindicesimo primato mondiale per l'atleta svedese. Il precedente record di 6,30 metri risaliva ai Mondiali di Tokyo, dove Duplantis aveva conquistato anche il titolo mondiale. Ogni miglioramento del record mondiale da parte di Duplantis comporta inoltre un premio in denaro da parte della World Athletics, trasformando ogni centimetro guadagnato in un successo anche economico.