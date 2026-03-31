Ultima fermata della campagna di classiche fiamminghe prima del grande evento del Giro delle Fiandre. Mercoledì 1° aprile si corre la Dwars door Vlaanderen, classica che fa parte del calendario World Tour del ciclismo, pur non avendo il prestigio di corse come Harelbeke e Gand. La Dwars propone un percorso relativamente breve, di 185 chilometri, con il via a Roeselare e l'arrivo a Waregem, caratterizzati da una sequenza di muri non particolarmente selettiva.

La Visma per riscattare la sconfitta di un anno fa

La Dwars door Vlaanderen si corre mercoledì 1° aprile sia per gli uomini che per le donne, come ultimo appuntamento in vista del Giro delle Fiandre della domenica di Pasqua.

La corsa maschile scatta a mezzogiorno da Roeselare per coprire 185 km con dodici muri. Il tratto più impegnativo è a circa 50 km dall'arrivo, quando vengono affrontati il Knokteberg, l'Hotond e l'Eikenberg. Negli ultimi 30 km il percorso prevede solo due passaggi sul Nokereberg da due diverse strade, e questa particolare conformazione permette di rimescolare la situazione di corsa lasciando spazio a chi insegue. L'arrivo è a Waregem intorno alle 16.

Assenti Pogacar e Van der Poel, l'uomo più atteso è senz'altro Wout van Aert, che è legato a questa corsa da due episodi traumatici. Due anni fa il campione belga cadde rovinosamente e fu costretto ad un lungo stop, mentre nella scorsa edizione fu battuto clamorosamente allo sprint da Powless che si era trovato isolato in mezzo a tre Visma nella fuga decisiva.

Van Aert va quindi a caccia del riscatto, di una vittoria particolarmente significativa che scaccerebbe gli incubi legati alla Dwars door Vlaanderen. La sua Visma porta una squadra molto forte, con Laporte, Brennan e Strand Hagenes, tutti grandi protagonisti nella campagna di classiche fiamminghe.

Tra gli altri corridori da seguire ci sono Mads Pedersen, Florian Vermeersch, Jonas Abrahamsen, e diversi velocisti come Philipsen, Milan, Andresen, De Lie e Magnier. In corsa c'è anche Filippo Ganna, che domenica alla Gand è stato sacrificato in un ruolo di gregario.

I corridori della Dwars door Vlaanderen pic.twitter.com/gZcl7HT6Qs — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 31, 2026

Tra le donne Vollering e Longo Borghini

La Dwars door Vlaanderen femminile è ancora più qualificata.

Il percorso è di 129 km, con partenza e arrivo a Waregem e lo stesso finale degli uomini, con Knokteberg, Hotond e Eikenberg a una cinquantina di km dall'arrivo e poi i due passaggi sul Nokereberg. Tra le favorite ci sono Demi Vollering, Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini, Elise Chabbey.

La Dwars door Vlaanderen maschile sarà trasmessa mercoledì 1° aprile da Eurosport e dalle piattaforme colelgate, HBO MAX e Discovery Plus, a partire dalle 13.45. La corsa femminile seguirà dalle 16.15.