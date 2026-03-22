La Vero Volley Milano ha compiuto un’impresa di grande carattere, firmando una rimonta mozzafiato contro la Savino Del Bene Scandicci nella gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, le meneghine si sono imposte con il punteggio di 3-2 (24-26; 13-25; 25-15; 25-16; 15-6), portandosi così sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite. Questo successo avvicina la formazione milanese alla qualificazione per la finale tricolore, dove attenderà la vincente del confronto tra Conegliano e Novara.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, dopo aver perso i primi due set in maniera netta, hanno saputo reagire con incredibile determinazione, ribaltando completamente la situazione e dominando le fasi decisive dell’incontro, culminate in un tie-break impeccabile.

Egonu contro Antropova: il duello che infiamma la semifinale

L’incontro è stato caratterizzato dall’attesissimo duello tra le due bomber, Paola Egonu per Milano ed Ekaterina Antropova per Scandicci, protagoniste di un confronto ad altissimo livello che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori. L’opposto di Milano, Paola Egonu, si è rivelata ancora una volta decisiva per la sua squadra, mettendo a segno ben 29 punti, di cui due realizzati a muro, e trascinando le compagne verso la rimonta.

Dall’altra parte della rete, l’attaccante di Scandicci, Ekaterina Antropova, ha risposto con una prestazione notevole, totalizzando 26 punti, arricchiti da tre muri e due ace, ma il suo contributo non è bastato a evitare la sconfitta per la formazione toscana.

Tra le fila delle padrone di casa, si è distinta anche la schiacciatrice Rebecca Piva, autrice di 20 punti, affiancata in reparto da Elena Pietrini, che ha contribuito con 13 punti. La palleggiatrice Francesca Bosio ha saputo servire al meglio le centrali Anna Danesi e Hena Kurtagic, entrambe andate in doppia cifra con 10 punti ciascuna; Danesi ha aggiunto 3 muri, mentre Kurtagic ne ha realizzati 4. Per la Savino Del Bene Scandicci, invece, da segnalare i 14 punti della schiacciatrice Caterina Bosetti, spalleggiata da Avery Skinner con 8 punti.

La serie di semifinale: Milano a un passo dalla finale scudetto

La vittoria di Milano consolida il vantaggio nella serie di semifinale, portando la squadra a un solo successo dalla prestigiosa finale scudetto. La Savino Del Bene Scandicci si trova ora con le spalle al muro, costretta a vincere tre incontri consecutivi per ribaltare una situazione estremamente complessa. La partita, una vera e propria maratona durata oltre due intense ore, ha visto le due formazioni lottare su ogni singolo pallone con grande intensità e determinazione, a testimonianza dell’alto livello di competitività che caratterizza questi playoff. È possibile che la recente e faticosa impresa europea di Scandicci, culminata con la qualificazione alla Final Four della Champions League, possa aver influito sulla tenuta fisica della squadra, che dopo un avvio brillante ha mostrato un calo nella seconda parte dell’incontro.

Grazie a una prestazione corale e alla leadership indiscussa di Paola Egonu, la Vero Volley Milano si conferma tra le principali favorite per la conquista del titolo. La Savino Del Bene Scandicci, dal canto suo, dovrà trovare nuove energie e strategie per riaprire la serie e mantenere vive le speranze di accedere alla finale. Il prossimo appuntamento sarà cruciale e decisivo per le sorti della semifinale e per la corsa al tricolore.